***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:27
***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090466
BIST
14:425.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -45,83
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:4218,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0466
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:4219,9472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0605
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:421.084,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,51
|Açılış
|: 1.084,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:40
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.098.745
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,52
|509.122.735
|% 9,41
|
|PLTUR
|17,36
|17.216.728
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|219,80
|115.896.499
|% -9,55
|
|KOZAL
|603,80
|4.268.622.666
|% -8,92
|
|CMBTN
|562,00
|41.815.985
|% -8,48
|
|KOZAL
|603,80
|4.268.622.666
|% -8,92
|
|THYAO
|139,90
|3.832.048.225
|% -2,24
|
|ENKAI
|32,20
|3.724.288.856
|% 5,37
|
|KRDMD
|18,04
|2.937.153.503
|% 1,58
|
|ASELS
|58,15
|2.844.267.031
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,19
|1.623.751.407
|% -1,44
|
|KRDMD
|18,04
|2.937.153.503
|% 1,58
|
|YKBNK
|11,73
|1.686.823.423
|% -0,68
|
|ISCTR
|12,85
|1.719.622.777
|% -1,08
|
|SKBNK
|3,01
|386.966.764
|% -2,27
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7092
|18,7201
|% 0,26
|
|Euro
|19,9326
|19,9454
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,5121
|22,6250
|% 0,56
|
|Frank
|20,0855
|20,2065
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9619
|4,9868
|% 0,20
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-9,39
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.330
|7.383
|-16,00
|
|Yarım
|3.550
|3.615
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,62
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:55MERKO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 420, 102 adet işlem
-
14:54NATEN
Yüzde -5.77 oranında düşüşle 196.00 lira fiyatla işlem gören hissede 337, 722 adet işlem
-
14:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 75 kaybederek (% -0.74 ) 5, 833
-
14:53XU100
Endeks 5, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 63, 363.00 milyon TL de
-
14:53IPEKE
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 36.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 344, 296 adet işlem