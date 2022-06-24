***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.06.2022 15:10
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022 - 21.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.06.2022
Tescil Tarihi
24.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.06.2022 - 10606
Açıklamalar
Şirketimizin 21.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı'nda, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Erzurum Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.06.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 24.06.2022 tarih ve 10606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Şirketimizin 16.05.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.05.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 25.05.2022 tarih ve 10584 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Şirketimizin 16.05.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.05.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 25.05.2022 tarih ve 10584 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039111
BIST