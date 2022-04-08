***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 20/08/2021 tarihli 2021/9 sayılı 1.madde hususlarında almış olduğu karara istinaden hazırlanmış olan 'Bilgilendirme Politikası' ekte sunulmuştur.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018572BIST