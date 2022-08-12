***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.000.000 92.284.662 -90.000.000 582.300.630 461.746.365 1.113.331.657 1.113.331.657Transferler461.746.365 -461.746.365 0 0Dönem Karı (Zararı)301.355.725 01.355.725 301.355.725Kar Payları26.999.356 90.000.000 -279.593.802 -162.594.446 -162.594.446Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)26.999.356 90.000.000 182.152.563 -160.390.640 167.397.969 167.397.969Dönem Sonu Bakiyeler67.000.000 119.284.018 764.453.193 301.355.725 1.252.092.936 1.252.092.936Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.000.000 119.284.018 764.453.193 447.879.751 1.398.616.962 1.398.616.962Diğer Düzeltmeler607.354 607.354 607.354Transferler41.440.493 406.439.258 -447.879.751Dönem Karı (Zararı)796.672.943 796.672.943 796.672.943Kar Payları-164.365.000 -164.365.000 -164.365.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)41.440.493 242.681.612 348.793.192 632.915.297 632.915.297Dönem Sonu Bakiyeler67.000.000 160.724.511 1.007.134.805 796.672.943 2.031.532.259 2.031.532.259Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-257.162.472 51.503.701Dönem Karı (Zararı)796.672.943 301.355.725Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)796.672.943 301.355.725Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-655.792.998 -138.060.143Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.426.622 12.937.690Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler156.178.976 -21.815.235Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler156.178.976 -21.815.235Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.906.039 12.523.512Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler861.953 -179.680Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.044.086 12.703.192Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler61.523.769 4.089.749Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-7.862.557 -28.340.550Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler69.386.326 32.430.299Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler122.987.881 15.458.114Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -200.000Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -200.000Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.022.816.285 -161.053.973İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-403.251.943 -122.320.602Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-624.237.890 -135.832.815İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-82.836.300 -350.128İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-541.401.590 -135.482.687Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.725.696 -52.117.253İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.725.696 -52.117.253İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)50.874.050 203.673.906Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-30.626.545 -12.806.404Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-30.751.673 -115.512.063Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler260.788.903 44.080.797İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)190.292.021 -30.473.519İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)70.496.882 74.554.316Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11.781.049 1.365.827Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler99.545.879 -53.944.743İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)88.473.765 -36.876.641İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11.072.114 -17.068.102Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-32.872.523 5.928.667İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-84.027.497 -7.156.521Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-93.794.366 -3.566.480Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.766.869 -3.590.041Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-262.371.998 40.974.980Alınan Faiz7.862.557 28.340.550Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-656.081 -924.584Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.996.950 -16.887.245YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 3.495.833Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.600.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.600.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -104.167Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-104.167FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI222.490.099 -107.416.204Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri280.000.000 0Kredilerden Nakit Girişleri280.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.931.790 -63.347.085Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.931.790 -63.347.085İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış94.749.227Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.311.526 -7.964.595Ödenen Temettüler-110.930.084Ödenen Faiz-22.826.769 -9.461.803Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-8.439.816 -10.461.864YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-34.672.373 -52.416.670NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-34.672.373 -52.416.670DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ164.281.833 326.194.848DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ129.609.460 273.778.178Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 129.609.460 167.027.176Ticari Alacaklar1.135.138.335 593.637.752İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,19 85.869.403 3.033.103İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.049.268.932 590.604.649Diğer Alacaklar25.581.320 1.663.097İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 25.581.320 1.663.097İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar6 647.631.165 431.639.056Stoklar12 65.607.142 34.980.597Peşin Ödenmiş Giderler16 390.611.875 360.122.646Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 303.199 2.839.420Diğer Dönen Varlıklar15 113.939.351 17.399.642ARA TOPLAM2.508.421.847 1.609.309.386TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.508.421.847 1.609.309.386DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar797.860 990.387İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 797.860 990.387İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar6 1.871.560.972 1.056.247.001Maddi Duran Varlıklar9 6.743.294 7.641.353Kullanım Hakkı Varlıkları10 7.393.492 10.310.588Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 175.977.809 182.188.283Peşin Ödenmiş Giderler262.444 0Ertelenmiş Vergi Varlığı13 16.128.552 59.192.635TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.078.864.423 1.316.570.247TOPLAM VARLIKLAR4.587.286.270 2.925.879.633KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 100.000.000 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45.578.965 38.102.531İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45.578.965 38.102.531Banka Kredileri8 40.255.375 32.791.244Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 5.323.590 5.311.287Ticari Borçlar1.086.082.304 825.293.401İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,19 294.807.193 104.515.172İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 791.275.111 720.778.229Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.619.566 1.737.335Diğer Borçlar682.482.390 349.790.467İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,19 195.980.960 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 486.501.430 349.790.467Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 2.367.084 35.284.065Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 3.189.091 1.284.256Kısa Vadeli Karşılıklar51.846.231 40.940.192Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 5.003.795 4.141.842Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 46.842.436 36.798.350Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler47.404.660 37.637.791İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 47.404.660 37.637.791ARA TOPLAM2.024.570.291 1.330.070.038TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.024.570.291 1.330.070.038UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 381.865.923 184.898.276İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar381.865.923 184.898.276Banka Kredileri8 378.390.091 178.612.152Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 3.475.832 6.286.124Diğer Borçlar56.276.851 26.401İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 56.276.851 26.401Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)44.459 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)44.459 0Uzun Vadeli Karşılıklar14.427.072 7.184.335Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 14.427.072 7.184.335Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13 78.569.415 5.083.621TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER531.183.720 197.192.633TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.555.754.011 1.527.262.671ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.031.532.259 1.398.616.962Ödenmiş Sermaye17 67.000.000 67.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 160.724.511 119.284.018Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 1.007.134.805 764.453.193Net Dönem Karı veya Zararı796.672.943 447.879.751TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.031.532.259 1.398.616.962TOPLAM KAYNAKLAR4.587.286.270 2.925.879.633Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 6.783.256.508 3.447.611.703 2.459.368.057 1.380.974.463Satışların Maliyeti21 -5.326.109.558 -2.925.255.200 -1.946.104.623 -1.184.970.225TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.457.146.950 522.356.503 513.263.434 196.004.238BRÜT KAR (ZARAR)1.457.146.950 522.356.503 513.263.434 196.004.238Genel Yönetim Giderleri22 -116.416.265 -63.618.897 -95.584.719 -50.433.194Pazarlama Giderleri22 -149.742.147 -83.180.837 -82.651.406 -47.221.294Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 37.268.968 18.680.143 46.758.973 22.182.882Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -34.555.167 -25.469.146 -17.646.440 -15.098.806ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.193.702.339 368.767.766 364.139.842 105.433.826Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler200.000 200.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri6,7 -72.682.427 -55.631.034 24.917.414 39.413.481FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.121.019.912 313.136.732 389.257.256 145.047.307Finansman Gelirleri832.752 816.017 3.653.772 1.793.063Finansman Giderleri25 -202.191.840 -87.165.481 -76.097.189 -23.076.304SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)919.660.824 226.787.268 316.813.839 123.764.066Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-122.987.881 1.083.128 -15.458.114 -16.070.849Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -6.438.005 -3.219.323 -9.658.559 -4.262.998Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 -116.549.876 4.302.451 -5.799.555 -11.807.851SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)796.672.943 227.870.396 301.355.725 107.693.217DÖNEM KARI (ZARARI)796.672.943 227.870.396 301.355.725 107.693.217Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları796.672.943 227.870.396 301.355.725 107.693.217Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 11,89060000 3,40100000 4,49780000 1,60730000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)796.672.943 227.870.396 301.355.725 107.693.217Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları796.672.943 227.870.396 301.355.725 107.693.217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055186BIST