***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 18:47
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
67.000.000 92.284.662 -90.000.000 582.300.630 461.746.365 1.113.331.657 1.113.331.657
Transferler
461.746.365 -461.746.365 0 0
Dönem Karı (Zararı)
301.355.725 01.355.725 301.355.725
Kar Payları
26.999.356 90.000.000 -279.593.802 -162.594.446 -162.594.446
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
26.999.356 90.000.000 182.152.563 -160.390.640 167.397.969 167.397.969
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 119.284.018 764.453.193 301.355.725 1.252.092.936 1.252.092.936
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
67.000.000 119.284.018 764.453.193 447.879.751 1.398.616.962 1.398.616.962
Diğer Düzeltmeler
607.354 607.354 607.354
Transferler
41.440.493 406.439.258 -447.879.751
Dönem Karı (Zararı)
796.672.943 796.672.943 796.672.943
Kar Payları
-164.365.000 -164.365.000 -164.365.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
41.440.493 242.681.612 348.793.192 632.915.297 632.915.297
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 160.724.511 1.007.134.805 796.672.943 2.031.532.259 2.031.532.259
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-257.162.472 51.503.701
Dönem Karı (Zararı)
796.672.943 301.355.725
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
796.672.943 301.355.725
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-655.792.998 -138.060.143
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.426.622 12.937.690
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
156.178.976 -21.815.235
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
156.178.976 -21.815.235
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.906.039 12.523.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
861.953 -179.680
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.044.086 12.703.192
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
61.523.769 4.089.749
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.862.557 -28.340.550
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
69.386.326 32.430.299
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
122.987.881 15.458.114
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -200.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -200.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.022.816.285 -161.053.973
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-403.251.943 -122.320.602
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-624.237.890 -135.832.815
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-82.836.300 -350.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-541.401.590 -135.482.687
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.725.696 -52.117.253
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.725.696 -52.117.253
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
50.874.050 203.673.906
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.626.545 -12.806.404
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-30.751.673 -115.512.063
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
260.788.903 44.080.797
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
190.292.021 -30.473.519
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
70.496.882 74.554.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.781.049 1.365.827
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.545.879 -53.944.743
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
88.473.765 -36.876.641
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.072.114 -17.068.102
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-32.872.523 5.928.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.027.497 -7.156.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-93.794.366 -3.566.480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.766.869 -3.590.041
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-262.371.998 40.974.980
Alınan Faiz
7.862.557 28.340.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-656.081 -924.584
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.996.950 -16.887.245
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 3.495.833
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.600.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -104.167
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-104.167
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
222.490.099 -107.416.204
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
280.000.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
280.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.931.790 -63.347.085
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.931.790 -63.347.085
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
94.749.227
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.311.526 -7.964.595
Ödenen Temettüler
-110.930.084
Ödenen Faiz
-22.826.769 -9.461.803
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.439.816 -10.461.864
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.672.373 -52.416.670
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.672.373 -52.416.670
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
164.281.833 326.194.848
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
129.609.460 273.778.178
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 129.609.460 167.027.176
Ticari Alacaklar
1.135.138.335 593.637.752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 85.869.403 3.033.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.049.268.932 590.604.649
Diğer Alacaklar
25.581.320 1.663.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 25.581.320 1.663.097
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 647.631.165 431.639.056
Stoklar
12 65.607.142 34.980.597
Peşin Ödenmiş Giderler
16 390.611.875 360.122.646
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 303.199 2.839.420
Diğer Dönen Varlıklar
15 113.939.351 17.399.642
ARA TOPLAM
2.508.421.847 1.609.309.386
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.508.421.847 1.609.309.386
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
797.860 990.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 797.860 990.387
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 1.871.560.972 1.056.247.001
Maddi Duran Varlıklar
9 6.743.294 7.641.353
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 7.393.492 10.310.588
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 175.977.809 182.188.283
Peşin Ödenmiş Giderler
262.444 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 16.128.552 59.192.635
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.078.864.423 1.316.570.247
TOPLAM VARLIKLAR
4.587.286.270 2.925.879.633
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 100.000.000 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.578.965 38.102.531
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.578.965 38.102.531
Banka Kredileri
8 40.255.375 32.791.244
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.323.590 5.311.287
Ticari Borçlar
1.086.082.304 825.293.401
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,19 294.807.193 104.515.172
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 791.275.111 720.778.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.619.566 1.737.335
Diğer Borçlar
682.482.390 349.790.467
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,19 195.980.960 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 486.501.430 349.790.467
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 2.367.084 35.284.065
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 3.189.091 1.284.256
Kısa Vadeli Karşılıklar
51.846.231 40.940.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.003.795 4.141.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 46.842.436 36.798.350
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
47.404.660 37.637.791
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 47.404.660 37.637.791
ARA TOPLAM
2.024.570.291 1.330.070.038
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.024.570.291 1.330.070.038
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 381.865.923 184.898.276
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
381.865.923 184.898.276
Banka Kredileri
8 378.390.091 178.612.152
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.475.832 6.286.124
Diğer Borçlar
56.276.851 26.401
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 56.276.851 26.401
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
44.459 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
44.459 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.427.072 7.184.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 14.427.072 7.184.335
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 78.569.415 5.083.621
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
531.183.720 197.192.633
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.555.754.011 1.527.262.671
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.031.532.259 1.398.616.962
Ödenmiş Sermaye
17 67.000.000 67.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 160.724.511 119.284.018
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 1.007.134.805 764.453.193
Net Dönem Karı veya Zararı
796.672.943 447.879.751
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.031.532.259 1.398.616.962
TOPLAM KAYNAKLAR
4.587.286.270 2.925.879.633
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 6.783.256.508 3.447.611.703 2.459.368.057 1.380.974.463
Satışların Maliyeti
21 -5.326.109.558 -2.925.255.200 -1.946.104.623 -1.184.970.225
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.457.146.950 522.356.503 513.263.434 196.004.238
BRÜT KAR (ZARAR)
1.457.146.950 522.356.503 513.263.434 196.004.238
Genel Yönetim Giderleri
22 -116.416.265 -63.618.897 -95.584.719 -50.433.194
Pazarlama Giderleri
22 -149.742.147 -83.180.837 -82.651.406 -47.221.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 37.268.968 18.680.143 46.758.973 22.182.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -34.555.167 -25.469.146 -17.646.440 -15.098.806
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.193.702.339 368.767.766 364.139.842 105.433.826
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
200.000 200.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
6,7 -72.682.427 -55.631.034 24.917.414 39.413.481
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.121.019.912 313.136.732 389.257.256 145.047.307
Finansman Gelirleri
832.752 816.017 3.653.772 1.793.063
Finansman Giderleri
25 -202.191.840 -87.165.481 -76.097.189 -23.076.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
919.660.824 226.787.268 316.813.839 123.764.066
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-122.987.881 1.083.128 -15.458.114 -16.070.849
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -6.438.005 -3.219.323 -9.658.559 -4.262.998
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -116.549.876 4.302.451 -5.799.555 -11.807.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
796.672.943 227.870.396 301.355.725 107.693.217
DÖNEM KARI (ZARARI)
796.672.943 227.870.396 301.355.725 107.693.217
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
796.672.943 227.870.396 301.355.725 107.693.217
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 11,89060000 3,40100000 4,49780000 1,60730000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
796.672.943 227.870.396 301.355.725 107.693.217
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
796.672.943 227.870.396 301.355.725 107.693.217
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055186
BIST