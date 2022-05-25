***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 21.06.2022 tarihinde yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanının kamuya açıklanmasıdır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 25.05.2022Genel Kurul Tarihi 21.06.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.06.2022Ülke TürkiyeŞehir ERZURUMİlçe YAKUTİYEAdres ŞÜKRÜPAŞA MAHALLESİ ŞIHKÖYÜ CADDESİ TEK LOJMANLARI SOKAK NO:57 YAKUTİYE/ERZURUMGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi4 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,5 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,7 - 2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,10 - 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi11 - 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,14 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI .docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25.05.2022 tarih, 7 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. maddesi gereğince 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Haziran 2022 Salı günü Saat 11:00'de Şükrüpaşa Mahallesi Şıhköyü Caddesi Tek Lojmanları Sokak No:57 Yakutiye/Erzurum adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032321BIST