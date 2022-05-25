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***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.05.2022 14:31
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 21.06.2022 tarihinde yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanının kamuya açıklanmasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 25.05.2022
Genel Kurul Tarihi 21.06.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir ERZURUM
İlçe YAKUTİYE
Adres ŞÜKRÜPAŞA MAHALLESİ ŞIHKÖYÜ CADDESİ TEK LOJMANLARI SOKAK NO:57 YAKUTİYE/ERZURUM

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,
5 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - 2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 - 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI .docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.05.2022 tarih, 7 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. maddesi gereğince 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Haziran 2022 Salı günü Saat 11:00'de Şükrüpaşa Mahallesi Şıhköyü Caddesi Tek Lojmanları Sokak No:57 Yakutiye/Erzurum adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032321


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Tam 6.443 6.605 65,15  
Yarım 3.114 3.195 31,51  
Çeyrek 1.562 1.598 15,76  
Gümüş.Ons 21,77 21,80 -0,33  
Gümüş Gr. 11,41 11,43 -0,03  
B. Petrol 112 112 1,00  
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