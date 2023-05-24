***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesi'nin 5.Fıkrası uyarınca ''Halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan 31/03/2023 tarihli 03 aylık finansal tablolara ilişkin Gerçekleşme Ve Değerlendirme Raporu'' ekte olup, kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153369BIST