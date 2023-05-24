***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
24.05.2023 15:43
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesi'nin 5.Fıkrası uyarınca ''Halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan 31/03/2023 tarihli 03 aylık finansal tablolara ilişkin Gerçekleşme Ve Değerlendirme Raporu'' ekte olup, kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153369
BIST
15:574.420
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -50,50
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.417
15:5719,8931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0364
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
15:5721,4942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0926
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
15:571.266,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,27
|Açılış
|: 1.266,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler15:55
|RODRG
|48,90
|17.296.811
|% 9,99
|
|VANGD
|6,94
|11.631.165
|% 9,98
|
|SMRTG
|67,85
|243.991.304
|% 9,97
|
|CANTE
|23,40
|328.163.867
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|3.935.907
|% 9,95
|
|SAMAT
|23,46
|165.872.061
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|539.325
|% -9,96
|
|POLTK
|2.571,20
|53.638.560
|% -8,68
|
|BVSAN
|44,20
|219.170.987
|% -6,55
|
|SDTTR
|112,00
|405.865.644
|% -5,80
|
|SASA
|50,35
|3.103.830.148
|% 0,70
|
|THYAO
|132,40
|1.886.613.956
|% -1,49
|
|ISCTR
|10,27
|1.621.612.948
|% -0,96
|
|EUPWR
|78,85
|1.372.434.337
|% 1,02
|
|KCHOL
|73,05
|1.205.185.941
|% -2,73
|
|ISCTR
|10,27
|1.621.612.948
|% -0,96
|
|EKGYO
|6,24
|822.294.582
|% -0,64
|
|ODAS
|5,82
|676.397.770
|% 2,28
|
|YKBNK
|8,73
|695.383.673
|% -0,91
|
|AKBNK
|14,10
|963.586.361
|% -2,08
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8878
|19,8920
|% 0,18
|
|Euro
|21,4740
|21,5010
|% 0,46
|
|Sterlin
|24,6092
|24,7326
|% 0,19
|
|Frank
|21,9598
|22,0921
|% 0,15
|
|Riyal
|5,2880
|5,3146
|% 0,23
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|6,93
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|7,90
|
|Cumhuriyet
|9.328
|9.571
|10,00
|
|Tam
|9.366
|9.622
|-6,16
|
|Yarım
|4.638
|4.741
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.312
|2.363
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|0,05
|
|B. Petrol
|77,84
|77,84
|1,00
|