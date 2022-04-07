***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDoğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. Kar Dağıtım Politikası.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017304BIST