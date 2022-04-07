***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
07.04.2022 18:16
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. Kar Dağıtım Politikası.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017304
BIST
18:052.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 28,80
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
18:0514,7462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0403
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
18:0516,1003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0669
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
18:05917,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,98
|Açılış
|: 917,71
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
918,61
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|20,50
|138.514.641
|% 10,01
|
|ISGYO
|14,30
|84.710.366
|% 10,00
|
|NATEN
|57,75
|57.811.916
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.658.942
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.237.652
|% 10,00
|
|GZNMI
|37,60
|30.660.641
|% -9,96
|
|IDEAS
|24,12
|77.251.654
|% -5,19
|
|SANEL
|5,60
|1.313.748
|% -4,27
|
|MIPAZ
|5,90
|12.009.488
|% -3,12
|
|IPEKE
|19,08
|368.462.261
|% -3,05
|
|THYAO
|35,62
|3.906.843.450
|% 2,89
|
|GARAN
|12,61
|2.492.880.104
|% 1,61
|
|KRDMD
|15,81
|2.119.311.187
|% 2,20
|
|ASELS
|26,06
|1.871.693.330
|% 2,04
|
|YKBNK
|4,40
|1.826.322.361
|% 5,52
|
|YKBNK
|4,40
|1.826.322.361
|% 5,52
|
|ODAS
|2,12
|727.291.902
|% 2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.680.986.372
|% 4,29
|
|GARAN
|12,61
|2.492.880.104
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,56
|365.108.992
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7415
|14,7540
|% 0,33
|
|Euro
|16,0857
|16,0977
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,2104
|19,3067
|% 0,22
|
|Frank
|15,7400
|15,8349
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9188
|3,9385
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|10,44
|
|Altın Gr.
|917
|917
|6,44
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVOD
Yüzde 5.49 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 442, 281 adet işlem
-
17:58SKTAS
Yüzde 8.14 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 315, 119 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33 artarak (% 1.28 ) 2, 606
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISGYO, IHAAS
-
17:57XU100
Endeks 2, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 36, 293.00 milyon TL de