***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Ödeme tarihinin belirlenmesi hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranlar bölümünde C grubu stopaj oranı 10 olarak düzeltilmiştir.Karar Tarihi 25.05.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.06.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketimiz A,B ve C grubu hisseleri içerisinde tam mükellef tüzel kişi yer aldığından kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Şirketimiz A,B ve C grubu hisseleri içerisinde tam mükellef tüzel kişi yer aldığından kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00013 Peşin 2,4532089 245,32089 0 2,4532089 245,32089B Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00021 Peşin 2,4532089 245,32089 0 2,4532089 245,32089C Grubu, ARASE, TREARAS00039 Peşin 2,4532089 245,32089 10 2,2078880 220,7888Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 01.08.2022 01.08.2022 03.08.2022 02.08.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)30.12.2022Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00013 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00021 0 0C Grubu, ARASE, TREARAS00039 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29/07/2022 tarihli toplantısında kar dağıtım tarihi 01/08/2022 olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 67.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.414.534,82Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 447.879.751 334.707.379,934. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 447.879.751 334.707.379,936. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 5.985.465,18 5.985.465,188. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 441.894.285,82 328.721.914,75Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 441.894.285,8211. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.350.000* Nakit 3.350.000* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 161.015.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 16.101.50017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 261.427.785,82 148.255.414,7520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 18.889.708,96B Grubu 18.889.708,96C Grubu 123.298.282,09TOPLAM 161.077.700 50Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıOrtaklara dağıtılmaya karar verilen brüt kar payı tutarı 164.365.000 TL olup net dağıtılabilir dönem karına oranı %50'ye isabet etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049224BIST