***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2022 17:40
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup,şirketimiz "yatırım yapılabilir" seviyesinde "çok yüksek kredi kalitesi" kategorisinde derecelendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgiler ekteki PDF dosyasında mevcuttur. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048264
BIST
17:432.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,48
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
17:4317,8989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0409
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
17:4318,1477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0577
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
17:43986,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,86
|Açılış
|: 986,83
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler17:43
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.661.181
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|TMSN
|42,96
|455.747.689
|% 9,98
|
|IMASM
|71,65
|21.161.960
|% 9,98
|
|PEGYO
|2,30
|65.705.829
|% -9,80
|
|UFUK
|78,10
|4.095.423
|% -5,90
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|MTRKS
|62,60
|6.965.703
|% -3,99
|
|DESPC
|11,23
|10.081.125
|% -3,85
|
|THYAO
|49,80
|3.403.965.612
|% 1,63
|
|YKBNK
|4,79
|1.258.258.499
|% 0,84
|
|SISE
|21,12
|1.028.996.752
|% 0,38
|
|EKGYO
|3,22
|973.912.314
|% 0,94
|
|TOASO
|69,55
|808.059.013
|% 2,73
|
|EKGYO
|3,22
|973.912.314
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,62
|456.638.599
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,79
|1.258.258.499
|% 0,84
|
|TSKB
|2,61
|493.486.487
|% 4,40
|
|ADESE
|0,82
|126.869.996
|% 2,50
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8926
|17,8989
|% 0,23
|
|Euro
|18,1162
|18,1477
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,4713
|21,5790
|% 0,25
|
|Frank
|18,4946
|18,6060
|% 0,16
|
|Riyal
|4,7519
|4,7758
|% 0,30
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-1,24
|
|Altın Gr.
|987
|987
|1,33
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.648
|6.718
|5,00
|
|Yarım
|3.239
|3.284
|2,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.642
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,60
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,64
|
Seans Raporu
17:43
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-
17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
-
17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
-
17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem
-
17:53IMASM
Yüzde 9.98 oranında artışla 71.65 lira fiyatla işlem gören hissede 303, 140 adet işlem