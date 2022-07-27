***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup,şirketimiz "yatırım yapılabilir" seviyesinde "çok yüksek kredi kalitesi" kategorisinde derecelendirilmiştir.Ayrıntılı bilgiler ekteki PDF dosyasında mevcuttur. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048264BIST