***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2022 18:24
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı olan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. sorumluluk bölgesindeki 2022 yılı Şebeke Tesis İşlerine ait, ekonomik ömrünü dolduran şebekelerin yenilenmesi, yeni enerji taleplerinin karşılanması, tedarik ve teknik kalitenin düzeltilmesi, müşterilerimizin enerji kesintilerinden daha az etkilenmeleri ve özellikle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden işlerin yaptırılması kapsamında 949.697.803,94 TL'lik yatırım planı kararı aldığı bildirilmişti.
Bu defa, açıklanan yatırım planına ilave olarak 138.887.750,88 TL tutarında Küçük Ek Tesisler yatırımı ihale edilmiş ve sözleşmeleri imzalanarak süreç tamamlanmıştır. İhale bedeli ve kazanan yüklenici bilgisi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla sunarız,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021558
BIST
18:002.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,94
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.515
En Düşük
2.491
18:0014,6525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0202
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6571
En Düşük
14,6093
18:0015,8202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0062
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
18:00934,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,36
|Açılış
|: 934,53
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TDGYO
|7,70
|20.784.354
|% 10,00
|
|PKENT
|229,90
|39.729.838
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|50.402.471
|% 9,99
|
|YATAS
|14,65
|186.333.328
|% 9,98
|
|IHAAS
|18,63
|26.657.507
|% 9,98
|
|MMCAS
|3,61
|918.211
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|292.088.303
|% -9,96
|
|ISGYO
|12,31
|81.861.942
|% -6,74
|
|PAGYO
|12,77
|2.631.931
|% -6,52
|
|ITTFH
|1,48
|42.249.155
|% -6,33
|
|GARAN
|14,42
|4.014.702.500
|% 3,74
|
|ASELS
|28,12
|2.598.740.739
|% 2,11
|
|THYAO
|37,66
|2.299.471.767
|% -0,21
|
|YKBNK
|5,24
|2.292.084.717
|% 0,96
|
|SISE
|18,03
|2.241.331.825
|% 3,50
|
|TSKB
|2,00
|900.678.487
|% 6,38
|
|YKBNK
|5,24
|2.292.084.717
|% 0,96
|
|VAKBN
|4,32
|1.644.644.706
|% 5,37
|
|SKBNK
|1,21
|449.449.086
|% 2,54
|
|GARAN
|14,42
|4.014.702.500
|% 3,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6367
|14,6570
|% 0,17
|
|Euro
|15,8012
|15,8217
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,0153
|19,1107
|% -0,21
|
|Frank
|15,4697
|15,5628
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8919
|3,9114
|% 0,04
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|10,42
|
|Altın Gr.
|934
|934
|5,24
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,14
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,73
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU100
Endeks 2, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 43, 869.00 milyon TL de
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17:59KUYAS
Yüzde 7.33 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 453, 104 adet işlem
-
17:57KTSKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 37.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 979, 147 adet işlem
-
17:56MEPET
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 610, 553 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 668, 374 adet işlem