***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2022 18:27
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/04/2022,15/04/2022,18/04/2022,20/05/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Halk Bankası arasında kredi çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme ile Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne,daha önce ihalesi tamamlanan ve KAP'ta duyurulan, halihazırda yapılmaya başlanan yatırımların finansmanı kapsamında 1,2 milyar TL yatırım kredisi limiti tahsis edilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036572
BIST
18:052.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,21
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
18:0517,2360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1098
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,4415
En Düşük
17,0843
18:0518,4923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0985
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6799
En Düşük
18,3717
18:051.022,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.022,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.033,91
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TBORG
|20,90
|1.706.622
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|62.040.212
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|50.188.242
|% 9,96
|
|PGSUS
|171,30
|628.775.960
|% 9,95
|
|FLAP
|4,32
|96.196.164
|% 9,92
|
|TSGYO
|6,75
|52.441.145
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|94.804.730
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|39.090.885
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|4.632.129
|% -9,95
|
|PENTA
|402,00
|38.442.780
|% -8,55
|
|THYAO
|48,34
|8.793.081.762
|% 3,47
|
|SISE
|22,96
|3.562.380.947
|% 5,03
|
|SASA
|44,10
|2.425.086.203
|% 2,99
|
|SAHOL
|20,00
|2.026.406.183
|% 0,70
|
|TOASO
|64,25
|1.576.346.196
|% -2,73
|
|EKGYO
|2,68
|806.525.275
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,16
|1.121.503.629
|% 4,79
|
|SEGYO
|1,19
|262.007.432
|% -5,56
|
|YKBNK
|4,65
|987.778.558
|% 1,53
|
|ODAS
|2,96
|577.947.317
|% 3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2137
|17,2300
|% 0,61
|
|Euro
|18,4113
|18,4677
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,4912
|21,5990
|% 0,40
|
|Frank
|17,5404
|17,6460
|% 0,61
|
|Riyal
|4,5784
|4,6013
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,75
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|1,50
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,73
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|-0,13
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ESCOM
Yüzde 6.15 oranında artışla 16.92 lira fiyatla işlem gören hissede 820, 939 adet işlem
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17:58RYGYO
Yüzde 6.95 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 678, 553 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 98 artarak (% 0.68 ) 2, 825
-
17:57XU100
Endeks 2, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 42, 291.00 milyon TL de
-
17:56YYLGD
Yüzde 4.20 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 852, 748 adet işlem