***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 16:46
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının güncel finansal tablolarında mevcut banka mevduatlarının tamamı TL cinsindendir. BDDK'nın 24.06.2022 tarihli, yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 Milyon TL'yi aşan şirketlere dönük TL cinsinden kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının, Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039452
BIST
18:052.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,82
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.549
En Düşük
2.483
18:0516,5767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0508
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6126
En Düşük
16,5108
18:0517,5418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0154
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,5541
En Düşük
17,4959
18:05970,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,44
|Açılış
|: 970,29
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
973,61
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|7,92
|10.121.895
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,47
|13.609.340
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,93
|52.904.660
|% 10,00
|
|SELVA
|8,92
|66.011.512
|% 9,99
|
|BERA
|15,98
|363.597.295
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,20
|2.596.219
|% -9,94
|
|UFUK
|64,70
|2.758.413
|% -9,38
|
|AKYHO
|1,60
|30.703.307
|% -7,51
|
|ORMA
|30,00
|308.706
|% -6,25
|
|DOAS
|80,30
|81.012.458
|% -5,58
|
|THYAO
|49,56
|5.177.294.097
|% -1,37
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% -0,46
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% -0,07
|
|ASELS
|23,86
|1.192.202.323
|% -2,85
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,65
|810.042.285
|% -2,31
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% -1,56
|
|TSKB
|2,12
|298.370.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,58
|316.231.539
|% -0,77
|
|KARSN
|7,50
|887.701.241
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5751
|16,5767
|% 0,31
|
|Euro
|17,4973
|17,5418
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,2517
|20,3532
|% 0,17
|
|Frank
|17,2489
|17,3528
|% 0,18
|
|Riyal
|4,3986
|4,4207
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-0,40
|
|Altın Gr.
|970
|970
|0,95
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.424
|6.595
|3,00
|
|Yarım
|3.154
|3.226
|2,00
|
|Çeyrek
|1.580
|1.612
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,01
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.40 ) 2, 269
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, MAKIM, SELVA, GENTS, BERA, SANEL, KRGYO, RYSAS
-
17:59
KFEIN, CRDFA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DOAS, SNKRN, GLDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58GSDHO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 295 adet işlem