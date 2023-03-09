***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2023 15:44
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16/02/2023 tarih, 2023/01 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Adaylarının belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesi sonucu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2023 tarih Sayı :E-29833736-110.07.07-34173 yazısı ile uygunluğu bildirilen Sayın Adem Yavuz, Sayın Mehmet Ballıbaba, Sayın Veysel Şahin ve Sayın Ahmet Ocak'ın Kurumsal Yönetim Tebliği II.17.1 gereği 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.
Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
EK:
Yönetim Kurulu Kararı
Aday Gösterme Komitesi Raporu
Sermaye Piyasası Kurulu Yazısı
Bağımsızlık Beyanları
Özgeçmişler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122233
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,7511
17:5920,0772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0933
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,8313
17:591.113,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 8,69
|Açılış
|: 1.113,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.118,49
En Düşük
1.101,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9496
|18,9530
|% 0,07
|
|Euro
|20,0683
|20,0747
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,5078
|22,6207
|% 0,58
|
|Frank
|20,1462
|20,2676
|% 0,51
|
|Riyal
|5,0311
|5,0564
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|16,51
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|8,69
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.549
|7.612
|26,00
|
|Yarım
|3.688
|3.725
|13,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.862
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,26
|0,06
|
|B. Petrol
|83,36
|83,36
|0,70
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 02 artarak (% 0.00 ) 6, 017
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CIMSA, OYAKC
-
17:59XU100
Endeks 5, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 93, 228.00 milyon TL de
-
17:59SAMAT
Yüzde 9.90 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 398, 152 adet işlem
-
17:58PRZMA
Yüzde 4.79 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 102 adet işlem