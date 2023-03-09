***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16/02/2023 tarih, 2023/01 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Adaylarının belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesi sonucu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2023 tarih Sayı :E-29833736-110.07.07-34173 yazısı ile uygunluğu bildirilen Sayın Adem Yavuz, Sayın Mehmet Ballıbaba, Sayın Veysel Şahin ve Sayın Ahmet Ocak'ın Kurumsal Yönetim Tebliği II.17.1 gereği 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.EK:Yönetim Kurulu KararıAday Gösterme Komitesi RaporuSermaye Piyasası Kurulu YazısıBağımsızlık BeyanlarıÖzgeçmişlerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122233BIST