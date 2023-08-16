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***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.08.2023 14:00
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri bölümüne yatırımların finansmanı ile ilgili yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine açıklama yapılması gereği görülmüştür.
Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı olan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. sorumluluk bölgesi olan 7 ilde 2023 yılı için Şebeke tesis işlerine ait, ekonomik ömrünü dolduran şebekelerin yenilenmesi, yeni enerji taleplerinin karşılanması, tedarik ve teknik kalitenin düzeltilmesi, müşterilerimizin enerji kesintilerinden daha az etkilenmeleri özellikle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden işlerin yaptırılması, teknoloji ve diğer yatırımlar kapsamında 1.893.647.860 TL tutarında bir yatırım planlaması yapmıştır.
Söz konusu yatırımların finansmanı şirket özsermayesi ve bankalardan sağlanan TL cinsinden Yatırım Kredisi ile sağlanmış olup 2023 yılı yatırımlarına ilişkin herhangi bir yatırım finansman ihtiyacı bulunmamaktadır.
            
Kamuoyuna saygıyla arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185967


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