***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri bölümüne yatırımların finansmanı ile ilgili yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine açıklama yapılması gereği görülmüştür.Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı olan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. sorumluluk bölgesi olan 7 ilde 2023 yılı için Şebeke tesis işlerine ait, ekonomik ömrünü dolduran şebekelerin yenilenmesi, yeni enerji taleplerinin karşılanması, tedarik ve teknik kalitenin düzeltilmesi, müşterilerimizin enerji kesintilerinden daha az etkilenmeleri özellikle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden işlerin yaptırılması, teknoloji ve diğer yatırımlar kapsamında 1.893.647.860 TL tutarında bir yatırım planlaması yapmıştır.Söz konusu yatırımların finansmanı şirket özsermayesi ve bankalardan sağlanan TL cinsinden Yatırım Kredisi ile sağlanmış olup 2023 yılı yatırımlarına ilişkin herhangi bir yatırım finansman ihtiyacı bulunmamaktadır.Kamuoyuna saygıyla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185967BIST