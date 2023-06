***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.12.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 67.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 250.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00013 7.700.000 21.031.343,284 273,13432 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00013 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00021 7.700.000 21.031.343,284 273,13432 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00021 NâmaC Grubu, ARASE, TREARAS00039 51.600.000 140.937.313,433 273,13432 C Grubu C Grubu, ARASE, TREARAS00039 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 67.000.000 183.000.000,000 273,13432İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 35.486.965,17Geçmiş Yıl Karları (TL) 147.513.034,83Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.12.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.06.2023SPK Başvuru Tarihi 16.12.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 2.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 67.000.000,00 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak %273,1343 oranında 183.000.000,00 TL artırılarak 250.000.000,00 TL 'na çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup SPK'nın 21/06/2023 tarih ve 2023/36 sayılı Bülteni'nde yayımlanmıştır.Kamuoyu ve kıymetli yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161308BIST