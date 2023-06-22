***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.06.2023 17:14
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 67.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 250.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00013 7.700.000 21.031.343,284 273,13432 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00013 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00021 7.700.000 21.031.343,284 273,13432 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00021 Nâma
C Grubu, ARASE, TREARAS00039 51.600.000 140.937.313,433 273,13432 C Grubu C Grubu, ARASE, TREARAS00039 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 67.000.000 183.000.000,000 273,13432
İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 35.486.965,17
Geçmiş Yıl Karları (TL) 147.513.034,83
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.12.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.06.2023
SPK Başvuru Tarihi 16.12.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.06.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 67.000.000,00 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak %273,1343 oranında 183.000.000,00 TL artırılarak 250.000.000,00 TL 'na çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup SPK'nın 21/06/2023 tarih ve 2023/36 sayılı Bülteni'nde yayımlanmıştır.
Kamuoyu ve kıymetli yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161308
BIST