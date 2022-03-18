***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.03.2022 17:33
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MELTEM KAVAK YATITIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 01.03.2022 08502005051 yatirimciiliskileri @doguaras.com Düzey 3 206474
MELTEM KAVAK YATITIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 01.03.2022 08502005051 yatirimciiliskileri @doguaras.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme 701251
EMRE NUROĞLU ŞİRKET MÜDÜRÜ 08502005051 info@doguaras.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011403
BIST
17:342.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,07
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
17:3414,7935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0917
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
17:3416,3321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
17:34918,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,00
|Açılış
|: 918,20
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler17:32
|PENTA
|381,10
|43.127.386
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.932.561
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.753.074
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|4.856.584
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|64.672.125
|% 9,70
|
|ORCAY
|18,72
|177.121.829
|% -10,00
|
|PKENT
|354,00
|47.866.851
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.407.862
|% -9,72
|
|OYLUM
|4,65
|5.015.914
|% -7,55
|
|GARFA
|12,42
|3.025.438
|% -4,61
|
|THYAO
|27,82
|2.568.412.271
|% -0,14
|
|EREGL
|36,14
|1.761.308.488
|% 1,06
|
|KRDMD
|14,82
|1.560.160.779
|% -1,13
|
|PETKM
|8,64
|1.090.350.852
|% 2,13
|
|FROTO
|296,50
|853.794.012
|% -2,21
|
|DOHOL
|3,55
|587.420.855
|% 2,60
|
|KARSN
|4,36
|645.253.724
|% 4,56
|
|PETKM
|8,64
|1.090.350.852
|% 2,13
|
|YKBNK
|3,87
|465.422.136
|% -0,51
|
|ODAS
|1,61
|174.420.576
|% 1,26
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7831
|14,7924
|% 0,62
|
|Euro
|16,3074
|16,3321
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,3748
|19,4720
|% 0,64
|
|Frank
|15,7367
|15,8315
|% 0,82
|
|Riyal
|3,9280
|3,9477
|% 0,67
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-8,14
|
|Altın Gr.
|918
|918
|1,25
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|-0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,11
|
Seans Raporu
17:32
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-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 45 kaybederek (% -0.02 ) 1, 932
-
17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, IDEAS, PENTA, SANEL, AVTUR
-
17:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, ORCAY, AVGYO
-
17:47
KONTR, MARTI, AVTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:47
DESA, AVGYO, ORCAY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında