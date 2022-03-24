***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.03.2022 18:18
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07/09/2021 tarih 2021/12 sayılı 7.madde hususlarında almış olduğu karara istinaden
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesi gereğince , Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Meltem KAVAK Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmıştır.
Meltem KAVAK ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012734
BIST
17:592.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -8,28
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.172
17:5914,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0025
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
17:5916,3821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0371
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
17:59936,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 8,84
|Açılış
|: 936,76
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
937,98
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KAPLM
|74,80
|53.809.292
|% 10,00
|
|SERVE
|15,07
|2.157.117
|% 10,00
|
|DOBUR
|66,60
|9.775.370
|% 9,99
|
|ULUSE
|70,45
|13.981.671
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|65.835.307
|% 9,98
|
|PKENT
|232,40
|9.762.427
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|115.117.693
|% -9,96
|
|IDEAS
|23,02
|70.849.414
|% -9,94
|
|DZGYO
|2,85
|45.721.694
|% -9,81
|
|ISYAT
|3,82
|98.308.469
|% -6,60
|
|KRDMD
|15,36
|4.748.673.234
|% 0,20
|
|THYAO
|28,08
|2.133.088.346
|% -0,07
|
|EREGL
|33,42
|2.045.252.286
|% -0,24
|
|SASA
|58,55
|1.895.983.928
|% 4,55
|
|SISE
|14,31
|1.871.254.745
|% 1,13
|
|KRDMD
|15,36
|4.748.673.234
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,26
|523.966.538
|% -3,42
|
|YKBNK
|3,92
|850.860.918
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,24
|616.071.114
|% -2,11
|
|GARAN
|12,06
|1.788.171.587
|% -0,90
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8223
|14,8371
|% 0,06
|
|Euro
|16,3559
|16,3850
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,5071
|19,6049
|% -0,18
|
|Frank
|15,8572
|15,9527
|% -0,18
|
|Riyal
|3,9407
|3,9604
|% -0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|19,47
|
|Altın Gr.
|935
|935
|7,46
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,83
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,28
|0,28
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,91
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ISYAT
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 528, 725 adet işlem
-
17:58PENTA
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 403.20 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 455 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 30, 634.00 milyon TL de
-
17:55SANEL
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 887, 986 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 66 kaybederek (% -0.24 ) 1, 964