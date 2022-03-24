***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07/09/2021 tarih 2021/12 sayılı 7.madde hususlarında almış olduğu karara istinadenSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesi gereğince , Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Meltem KAVAK Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmıştır.Meltem KAVAK ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012734BIST