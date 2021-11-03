***ARASE* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
03.11.2021 10:39
***ARASE******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Doğu Aras Enerji Yatırımları Dağıtım Tic. A.Ş, 'nin paylarını halka arz eden aracı kurum tarafından yayınlanan Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş tarafından hazırlanan Analist Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974141
BIST
11:061.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,87
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.537
En Düşük
1.529
11:069,6280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0256
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,6705
En Düşük
9,5937
11:0611,1640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0407
|Açılış
|: 11,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2077
En Düşük
11,1061
11:06552,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 552,03
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler11:06
|IHAAS
|5,06
|19.150.061
|% 10,00
|
|ERBOS
|135,00
|111.479.849
|% 9,93
|
|PRKAB
|24,56
|77.497.455
|% 9,35
|
|DOBUR
|69,75
|25.687.264
|% 8,31
|
|VERTU
|25,16
|65.150.507
|% 7,61
|
|KARYE
|19,79
|30.054.464
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.078.649
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,54
|20.733.725
|% -8,70
|
|CANTE
|13,11
|33.894.391
|% -8,64
|
|DOKTA
|29,20
|238.272
|% -7,18
|
|GARAN
|10,23
|694.604.051
|% 0,69
|
|SISE
|8,76
|372.075.140
|% 1,62
|
|THYAO
|15,53
|299.225.481
|% 0,26
|
|TSPOR
|4,99
|294.689.151
|% -7,08
|
|EREGL
|18,96
|210.939.902
|% -0,68
|
|ODAS
|1,45
|128.916.773
|% 1,40
|
|GARAN
|10,23
|694.604.051
|% 0,69
|
|TSPOR
|4,99
|294.689.151
|% -7,08
|
|EKGYO
|2,01
|93.254.449
|% -0,99
|
|TSKB
|1,39
|62.964.605
|% 1,46
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6230
|9,6280
|% 0,27
|
|Euro
|11,1540
|11,1640
|% 0,37
|
|Sterlin
|13,0793
|13,1449
|% 0,34
|
|Frank
|10,5013
|10,5645
|% 0,42
|
|Riyal
|2,5615
|2,5744
|% 0,36
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-5,17
|
|Altın Gr.
|552
|552
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|83,31
|83,31
|-1,41
|