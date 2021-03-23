***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2021 21:48
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.02.2021 tarihli kararı ile, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No. 48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 sicil numaralı "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin, 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920068
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
18:057,9181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1362
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
18:059,4674
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,2083
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
18:05440,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,89
|Açılış
|: 440,06
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,97
|761.380
|% 10,00
|
|AVOD
|9,35
|436.712.338
|% 10,00
|
|KENT
|341,00
|3.055.905
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.920,00
|8.295.949
|% 10,00
|
|VAKKO
|16,29
|10.479.764
|% 9,99
|
|MERIT
|230,90
|2.578.229
|% -9,98
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|SKTAS
|4,32
|56.907.514
|% -9,81
|
|GSRAY
|3,78
|554.276.670
|% -9,79
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|FROTO
|209,50
|2.599.018.186
|% 1,90
|
|EREGL
|15,40
|2.078.695.209
|% 4,69
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|KOZAL
|115,60
|1.320.071.371
|% 5,28
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,19
|806.656.591
|% -8,37
|
|EKGYO
|1,85
|570.111.397
|% -2,12
|
|TSKB
|1,38
|424.283.974
|% -6,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9021
|7,9181
|% 1,75
|
|Euro
|9,3877
|9,4674
|% 2,25
|
|Sterlin
|10,8670
|10,9215
|% 1,24
|
|Frank
|8,4472
|8,4981
|% 0,85
|
|Riyal
|2,1053
|2,1159
|% 1,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-11,93
|
|Altın Gr.
|440
|440
|6,19
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|14,00
|
|Tam
|2.889
|2.964
|10,74
|
|Yarım
|1.396
|1.434
|5,20
|
|Çeyrek
|700
|717
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|60,83
|60,83
|-3,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 15 kaybederek (% -1.41 ) 1, 413
-
17:59XU100
Endeks 1, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 40, 535.00 milyon TL de
-
17:59IHLAS
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 0.72 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 059, 044 adet işlem
-
17:58KRDMA
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 498, 041 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 034, 444 adet işlem