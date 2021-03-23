Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

23.03.2021 21:48



***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.02.2021 tarihli kararı ile, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No. 48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 sicil numaralı "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin, 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920068


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.377
Değişim :  -0,13% |  -1,82
Açılış :  1.336  
Önceki Kapanış :  1.379  
En Yüksek
1.403 En Düşük
1.256
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRMEN 2,97 761.380 % 10,00  
AVOD 9,35 436.712.338 % 10,00  
KENT 341,00 3.055.905 % 10,00  
ISBIR 7.920,00 8.295.949 % 10,00  
VAKKO 16,29 10.479.764 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9021 7,9181 % 1,75  
Euro 9,3877 9,4674 % 2,25  
Sterlin 10,8670 10,9215 % 1,24  
Frank 8,4472 8,4981 % 0,85  
Riyal 2,1053 2,1159 % 1,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.727 -11,93  
Altın Gr. 440 440 6,19  
Cumhuriyet 2.905 2.949 14,00  
Tam 2.889 2.964 10,74  
Yarım 1.396 1.434 5,20  
Çeyrek 700 717 2,59  
Gümüş.Ons 25,05 25,08 -0,70  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,02  
B. Petrol 60,83 60,83 -3,79  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru