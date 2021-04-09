***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi23.03.2021Tescil Tarihi09.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su09.04.2021 - 10306AçıklamalarŞirketimizin 23.03.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 09.04.2021 tarih, 10306 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926452BIST