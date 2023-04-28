***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu tarafından, Arçelik A.Ş. Bilgilendirme Politikası'nın şirketimizin kamuyu aydınlatma uygulamaları dikkate alınarak revize edilmesine karar verilmiş olup, güncellenen politika ekte ve www.arcelikglobal.com adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143266BIST