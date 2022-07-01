***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.07.2022 18:12
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin SPK onayı ve Birleşme İşleminin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
ARCLK, TRAARCLK91H5 675.728.205 675.728.205
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 675.728.205 TL 0 TL 0 TL 675.728.205 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.06.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 30.06.2022
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 01.07.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2022 tarihli kararı ile onaylanmış olup, Kurulca onaylı duyuru metni açıklama ekinde yer almaktadır.
Söz konusu birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 01.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Duyuru Metni SPK onaylı.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040792
BIST