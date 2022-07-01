***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin SPK onayı ve Birleşme İşleminin TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviArçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriARCLK, TRAARCLK91H5 675.728.205 675.728.205Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 675.728.205 TL 0 TL 0 TL 675.728.205 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.06.2022Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 30.06.2022Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 01.07.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2022 tarihli kararı ile onaylanmış olup, Kurulca onaylı duyuru metni açıklama ekinde yer almaktadır.Söz konusu birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 01.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Duyuru Metni SPK onaylı.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040792BIST