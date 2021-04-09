***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Esas Sözleşme









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 23.03.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değişikliğinin 09.04.2021 tarihinde tescili ve ilanı yapılmıştır. Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 09/04/2021 09/04/2021 10306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926455BIST