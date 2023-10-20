***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
20.10.2023 18:30
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2023 - 30/09/2023 dönemine ait faaliyet raporumuz
açıklama ekinde
yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208312
BIST
'
18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0527,9921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0111
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,6963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0180
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.783,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.783,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.798,38
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.786,40
|147.504.734
|% 10,00
|
|YBTAS
|101.728,80
|6.305.595
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|20.111.908
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.183.541
|% 9,99
|
|AVTUR
|10,24
|32.664.792
|% 9,99
|
|UZERB
|198,00
|3.340.159
|% -10,00
|
|AYCES
|486,10
|29.662.723
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.993.348
|% -9,99
|
|OSTIM
|10,72
|136.729.135
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.373.338
|% -9,98
|
|THYAO
|207,10
|7.377.830.084
|% -3,04
|
|TUPRS
|129,30
|5.053.667.840
|% -3,07
|
|ASELS
|40,12
|4.196.827.386
|% -2,38
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,72
|2.828.307.709
|% -0,35
|
|EKGYO
|6,92
|1.802.541.151
|% -3,76
|
|ODAS
|11,90
|2.650.076.103
|% 4,39
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9844
|27,9921
|% 0,04
|
|Euro
|29,6780
|29,6963
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,9288
|34,0989
|% 0,22
|
|Frank
|31,2486
|31,4368
|% 0,04
|
|Riyal
|7,4364
|7,4737
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|8,73
|
|Altın Gr.
|1.779
|1.779
|3,82
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|11.974
|12.080
|8,00
|
|Yarım
|6.005
|6.065
|4,00
|
|Çeyrek
|2.993
|3.032
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|20,97
|20,99
|0,26
|
|B. Petrol
|92,49
|92,49
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
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