***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretim ve satışa ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim ve satış faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniSokağa çıkma yasağıVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıYıllık üretim içinde yaklaşık 15%, satış içinde yaklaşık %10İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedirÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılmaktadırYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarSokağa çıkma yasağının sona ermesiYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiBir etki yaratması beklenmemektedirAçıklamalarTüm dünyada Covid-19 salgınının etkileri devam ederken, geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren Arçelik A.Ş., bulunduğu ülkelerin salgına karşı aldıkları önlemlere itina ile uymaktadır. Bu çerçevede, Pakistan, Bangladeş, Güney Afrika ve Rusya'da resmi otoritelerin salgın ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan etmesi dolayısıyla bu ülkelerdeki üretim ve satış faaliyetlerimiz geçici olarak durdurulmuştur.Sokağa çıkma yasağının Bangladeş'te 5 Nisan 2020, Pakistan ve Rusya'da 6 Nisan 2020, Güney Afrika'da 17 Nisan 2020'da sona ermesi beklenmekte olup, üretim ve satış hacmimizde önemli etki yaratabilecek uzatma veya yeni ara verme kararları alınması halinde yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.Geçici süre için durdurulmuş olan bu faaliyetler kendi coğrafyalarını etkilemekte olup, konsolide üretim ve ciromuz üzerindeki etkisi sınırlı seviyededir. Bu ülkeler dışındaki faaliyetlerimiz ise tedarik, üretim ve satış süreçlerinde zaman zaman aksamalar yaşansa da, İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik aldığımız geniş önlemler altında kesintisiz olarak sürdürülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833484BIST