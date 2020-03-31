***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
31.03.2020 09:51
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretim ve satışa ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim ve satış faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Sokağa çıkma yasağı
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Yıllık üretim içinde yaklaşık 15%, satış içinde yaklaşık %10
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Sokağa çıkma yasağının sona ermesi
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
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Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Bir etki yaratması beklenmemektedir
Açıklamalar
Tüm dünyada Covid-19 salgınının etkileri devam ederken, geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren Arçelik A.Ş., bulunduğu ülkelerin salgına karşı aldıkları önlemlere itina ile uymaktadır. Bu çerçevede, Pakistan, Bangladeş, Güney Afrika ve Rusya'da resmi otoritelerin salgın ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan etmesi dolayısıyla bu ülkelerdeki üretim ve satış faaliyetlerimiz geçici olarak durdurulmuştur.
Sokağa çıkma yasağının Bangladeş'te 5 Nisan 2020, Pakistan ve Rusya'da 6 Nisan 2020, Güney Afrika'da 17 Nisan 2020'da sona ermesi beklenmekte olup, üretim ve satış hacmimizde önemli etki yaratabilecek uzatma veya yeni ara verme kararları alınması halinde yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
Geçici süre için durdurulmuş olan bu faaliyetler kendi coğrafyalarını etkilemekte olup, konsolide üretim ve ciromuz üzerindeki etkisi sınırlı seviyededir. Bu ülkeler dışındaki faaliyetlerimiz ise tedarik, üretim ve satış süreçlerinde zaman zaman aksamalar yaşansa da, İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik aldığımız geniş önlemler altında kesintisiz olarak sürdürülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833484
BIST