***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
15.04.2020 19:25
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretim ve satışa ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim ve satış faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Covid-19 salgınının etkileri
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Sokağa çıkma yasağının sona ermesi
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
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Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Bir etki yaratması beklenmemektedir
Açıklamalar
31 Mart 2020 tarihli açıklamamızda yurtdışında faaliyet gösteren bazı bağlı ortaklıklarımızın faaliyet gösterdikleri ülkelerde Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği dönemde üretim ve satış faaliyetlerini geçici olarak durdurduklarını duyurmuştuk. Söz konusu ülkelerde sokağa çıkma yasakları uzatılmış olup, Bangladeş'te 25 Nisan 2020, Pakistan'da ve Güney Afrika'da 30 Nisan 2020'de sona ermesi beklenmektedir. Hindistan'da devam eden sokağa çıkma yasağı nedeniyle İş Ortaklığımız Voltbek tesisinde de üretim durmuştur ancak bu tesiste üretime yeni başlandığından, faaliyetlerimize önemli bir etkisi olmamıştır.
Rusya'da ise 15 Nisan itibariyle üretim başlamıştır.
Bu ülkeler dışındaki faaliyetlerimiz ise tedarik, üretim ve satış süreçlerinde zaman zaman aksamalar yaşansa da, İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik aldığımız geniş önlemler altında yavaşlatılarak devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838454
BIST