***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
16.12.2020 08:00
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/12/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/12/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Hitachi Global Life Solutions, Inc. (Hitachi GLS) tarafından Hollanda da kurulacak yeni şirketin hisseleri devralınacağından, unvanı bu aşamada belli değildir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Japonya hariç çoğunlukla Asya Pasifik bölgesinde Hitachi markalı ev aletlerinin üretimi, satışı ve pazarlaması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Devralınacak şirketin kuruluşu henüz gerçekleşmediğinden sermayesi bu aşamada belli değildir.
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İşlemlerin 1 Nisan 2021 e kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Devralınacak şirketin kuruluşu henüz gerçekleşmediğinden payların nominal tutarı belli değildir.
Beher Payın Alış Fiyatı
Devralınacak şirket henüz kurulmadığı için devralınacak pay adedi belli olmadığından pay başına alış fiyatı hesaplanamamaktadır.
Toplam Tutar
Hisselerin %60 ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon USD dır. Devrin gerçekleşeceği kapanış tarihinde net işletme sermayesi ve net borç seviyesindeki değişime bağlı fiyat düzeltmesi yapılacaktır. Hitachi GLS kapanışa kadar bağlı şirketlerdeki azınlık hisselerinin bir kısmını satın alabilir. Bağlı şirketlerdeki kapanış tarihi itibarıyla kalan azınlık hisseleri payına isabet eden değere göre fiyat düzeltmesi yapılacaktır.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%60
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%60
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%60
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%5,2
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%7,4
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Asya Pasifik bölgesindeki büyüme hedefimize katkı sağlaması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Hitachi Global Life Solutions, Inc.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/12/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Gelişmekte olan pazarlardaki büyüme stratejimiz doğrultusunda, Arçelik A.Ş. ile Hitachi Global Life Solutions, Inc. ("Hitachi GLS") arasında Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarında Arçelik A.Ş.'nin çoğunluk hissesi ile kontrol edeceği bir ortaklık oluşturulması için Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmede yer verilen kapanış şartlarının yerine getirilmesi halinde taraflar arasında Ortak Girişim Sözleşmesi, Marka Lisans Sözleşmesi ve ilgili sair sözleşmeler imzalanacaktır.
Bu kapsamda, Hitachi GLS, Hollanda'da yeni bir şirket kuracak ve 12 şirketi ve bu şirketlerin altındaki ev aletleri iş kolunun tüm varlıklarını yeni kuracağı şirkete devredecek Arçelik A.Ş. bu şirketin ("Şirket") hisselerinin %60'ını satın alacaktır. İşlem, Hitachi GLS'nin Tayland ve Çin'de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve bölgedeki 10 satış şirketini (Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Orta Doğu, Vietnam ve Myanmar) içermektedir. Söz konusu şirketler ağırlıklı olarak buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, pirinç pişirici, su pompası ve klima satmaktadır. Tayland ve Çin'deki üretim şirketlerinin buzdolabı ve çamaşır makinesi üretim kapasitesi yıllık toplam 3 milyon adettir.
Marka Lisans Sözleşmesine göre, Şirket, "Hitachi" markasını Japonya hariç dünya çapında kullanma hakkı için Hitachi GLS'ye lisans ödemesi yapacak olup en az 15 yıl boyunca geçerli olmak üzere, 10'ar yıllık dönemlerde yapılacak müzakerelerde tarafların koşullarda anlaşmasına bağlı olarak 40 yıla kadar marka kullanma hakkına sahip olabilecektir. Ayrıca, Teknoloji ve Ürün Markası Lisans Sözleşmelerine göre, Şirket belirli teknolojilerin, fikri mülkiyetin ve teknik bilginin kullanılması için teknoloji sağlayan iş ortaklarına teknoloji lisans ücreti ödeyecektir.
Hisselerin %60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon USD'dır. Devrin gerçekleşeceği kapanış tarihinde net işletme sermayesi ve net borç seviyesindeki değişime bağlı olarak fiyat düzeltmesi yapılacaktır. Hitachi GLS kapanışa kadar bağlı şirketlerdeki azınlık hisselerinin bir kısmını satın alabilir. Bağlı şirketlerdeki kapanış tarihi itibarıyla kalan azınlık hisseleri payına isabet eden değere göre fiyat düzeltmesi yapılacaktır.
Ortak Girişim Sözleşmesinde Şirket'in Arçelik A.Ş. ve Hitachi GLS tarafından yönetimi amacıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin seçim esasları, özellikli konularda tarafların veto hakları, belirli koşullarda hisse alım ve hisse satım opsiyonu mekanizmaları, sözleşmenin fesih koşulları gibi esaslar tanımlanmıştır. Şirket yönetim kurulu, 5 kişiden oluşacak, %60 çoğunluğun oyu ile karar alınabilecek ve şirket yönetim kurulunun 3 üyesi Arçelik tarafından gösterilen adaylardan seçilecektir. Bu kapsamda devralınacak şirket, Arçelik'in çoğunluk hissesi ile kontrol hakkı olması nedeniyle Arçelik finansal raporlarında bağlı ortaklık olarak tam konsolide edilecektir.
Devralınacak Hitachi ev aletleri iş kolunun 31 Mart 2020 tarihinde sonra eren mali dönemindeki (FY2019) konsolide net cirosu yaklaşık 1 milyar ABD Doları, FAVÖK'ü yaklaşık 70 milyon ABD Doları seviyesindedir. Şirketlerin 3.800'e yakın çalışanı bulunmaktadır. Devir sonrası ürün gamının kurutucular, bulaşık makineleri, ocak, davlumbaz, fırın ve diğer küçük ev aletleri ile genişletilmesi öngörülmektedir.
İşlemin tamamlanması sözleşmelerdeki düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olup, işlemlerin 1 Nisan 2021'e kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Ortaklık Sözleşmesine taraf olacak Hitachi GLS hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir
Merkezi Tokyo, Japonya'da bulunan Hitachi Global Life Solutions, Inc., Hitachi, Ltd.'nin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı olup, ev aletlerinin satışı için dijital teknolojileri kullanan çözümlerin yanı sıra, ev aletleri, klima ekipmanları ve diğer ekipman ve cihazlar için mühendislik ve bakım hizmetleri sunmaktadır. Hitachi GLS'nin 31 Mart 2020 tarihinde sona eren mali dönemindeki (FY2019) konsolide geliri 465,3 milyar JPY'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893294
BIST