ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/12/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/12/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıHitachi Global Life Solutions, Inc. (Hitachi GLS) tarafından Hollanda da kurulacak yeni şirketin hisseleri devralınacağından, unvanı bu aşamada belli değildir.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuJaponya hariç çoğunlukla Asya Pasifik bölgesinde Hitachi markalı ev aletlerinin üretimi, satışı ve pazarlamasıEdinilen Finansal Duran Varlığın SermayesiDevralınacak şirketin kuruluşu henüz gerçekleşmediğinden sermayesi bu aşamada belli değildir.Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarihİşlemlerin 1 Nisan 2021 e kadar tamamlanması planlanmaktadır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal TutarıDevralınacak şirketin kuruluşu henüz gerçekleşmediğinden payların nominal tutarı belli değildir.Beher Payın Alış FiyatıDevralınacak şirket henüz kurulmadığı için devralınacak pay adedi belli olmadığından pay başına alış fiyatı hesaplanamamaktadır.Toplam TutarHisselerin %60 ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon USD dır. Devrin gerçekleşeceği kapanış tarihinde net işletme sermayesi ve net borç seviyesindeki değişime bağlı fiyat düzeltmesi yapılacaktır. Hitachi GLS kapanışa kadar bağlı şirketlerdeki azınlık hisselerinin bir kısmını satın alabilir. Bağlı şirketlerdeki kapanış tarihi itibarıyla kalan azınlık hisseleri payına isabet eden değere göre fiyat düzeltmesi yapılacaktır.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%60Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%60Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%60Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%5,2İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%7,4Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiAsya Pasifik bölgesindeki büyüme hedefimize katkı sağlaması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıHitachi Global Life Solutions, Inc.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi16/12/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarGelişmekte olan pazarlardaki büyüme stratejimiz doğrultusunda, Arçelik A.Ş. ile Hitachi Global Life Solutions, Inc. ("Hitachi GLS") arasında Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarında Arçelik A.Ş.'nin çoğunluk hissesi ile kontrol edeceği bir ortaklık oluşturulması için Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmede yer verilen kapanış şartlarının yerine getirilmesi halinde taraflar arasında Ortak Girişim Sözleşmesi, Marka Lisans Sözleşmesi ve ilgili sair sözleşmeler imzalanacaktır.Bu kapsamda, Hitachi GLS, Hollanda'da yeni bir şirket kuracak ve 12 şirketi ve bu şirketlerin altındaki ev aletleri iş kolunun tüm varlıklarını yeni kuracağı şirkete devredecek Arçelik A.Ş. bu şirketin ("Şirket") hisselerinin %60'ını satın alacaktır. İşlem, Hitachi GLS'nin Tayland ve Çin'de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve bölgedeki 10 satış şirketini (Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Orta Doğu, Vietnam ve Myanmar) içermektedir. Söz konusu şirketler ağırlıklı olarak buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, pirinç pişirici, su pompası ve klima satmaktadır. Tayland ve Çin'deki üretim şirketlerinin buzdolabı ve çamaşır makinesi üretim kapasitesi yıllık toplam 3 milyon adettir.Marka Lisans Sözleşmesine göre, Şirket, "Hitachi" markasını Japonya hariç dünya çapında kullanma hakkı için Hitachi GLS'ye lisans ödemesi yapacak olup en az 15 yıl boyunca geçerli olmak üzere, 10'ar yıllık dönemlerde yapılacak müzakerelerde tarafların koşullarda anlaşmasına bağlı olarak 40 yıla kadar marka kullanma hakkına sahip olabilecektir. Ayrıca, Teknoloji ve Ürün Markası Lisans Sözleşmelerine göre, Şirket belirli teknolojilerin, fikri mülkiyetin ve teknik bilginin kullanılması için teknoloji sağlayan iş ortaklarına teknoloji lisans ücreti ödeyecektir.Hisselerin %60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon USD'dır. Devrin gerçekleşeceği kapanış tarihinde net işletme sermayesi ve net borç seviyesindeki değişime bağlı olarak fiyat düzeltmesi yapılacaktır. Hitachi GLS kapanışa kadar bağlı şirketlerdeki azınlık hisselerinin bir kısmını satın alabilir. Bağlı şirketlerdeki kapanış tarihi itibarıyla kalan azınlık hisseleri payına isabet eden değere göre fiyat düzeltmesi yapılacaktır.Ortak Girişim Sözleşmesinde Şirket'in Arçelik A.Ş. ve Hitachi GLS tarafından yönetimi amacıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin seçim esasları, özellikli konularda tarafların veto hakları, belirli koşullarda hisse alım ve hisse satım opsiyonu mekanizmaları, sözleşmenin fesih koşulları gibi esaslar tanımlanmıştır. Şirket yönetim kurulu, 5 kişiden oluşacak, %60 çoğunluğun oyu ile karar alınabilecek ve şirket yönetim kurulunun 3 üyesi Arçelik tarafından gösterilen adaylardan seçilecektir. Bu kapsamda devralınacak şirket, Arçelik'in çoğunluk hissesi ile kontrol hakkı olması nedeniyle Arçelik finansal raporlarında bağlı ortaklık olarak tam konsolide edilecektir.Devralınacak Hitachi ev aletleri iş kolunun 31 Mart 2020 tarihinde sonra eren mali dönemindeki (FY2019) konsolide net cirosu yaklaşık 1 milyar ABD Doları, FAVÖK'ü yaklaşık 70 milyon ABD Doları seviyesindedir. Şirketlerin 3.800'e yakın çalışanı bulunmaktadır. Devir sonrası ürün gamının kurutucular, bulaşık makineleri, ocak, davlumbaz, fırın ve diğer küçük ev aletleri ile genişletilmesi öngörülmektedir.İşlemin tamamlanması sözleşmelerdeki düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olup, işlemlerin 1 Nisan 2021'e kadar tamamlanması planlanmaktadır.Ortaklık Sözleşmesine taraf olacak Hitachi GLS hakkında bilgiler aşağıdaki gibidirMerkezi Tokyo, Japonya'da bulunan Hitachi Global Life Solutions, Inc., Hitachi, Ltd.'nin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı olup, ev aletlerinin satışı için dijital teknolojileri kullanan çözümlerin yanı sıra, ev aletleri, klima ekipmanları ve diğer ekipman ve cihazlar için mühendislik ve bakım hizmetleri sunmaktadır. Hitachi GLS'nin 31 Mart 2020 tarihinde sona eren mali dönemindeki (FY2019) konsolide geliri 465,3 milyar JPY'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893294BIST