***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi17/05/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıWhirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuMevcut iki fabrikada soğutucu ve çamaşır makinası üretimi ile üretilen ürünlerin satış (ihracat) ve pazarlaması.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi753.801.427 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.06.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı753.801.427 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,08 TL (0,1039 EUR) (@ 10,37 EUR/TL)Toplam TutarPayların %100'ü için işlem bedeli 78,3 milyon EURO'dur. Kapanış finansallarının denetiminin bitmesini takiben satın alma tutarı 30.06.2021 tarihli denetlenmiş bilançolarda yer alacak sabit kıymet hariç diğer varlıkların değişimine göre düzeltmeye tabi olacaktır.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,5İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%2,0Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiToplam soğutucu ve çamaşır makinesi üretim kapasitesinde yaklaşık %20 artış beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıWhirlpool Global Holdings S.A.R.L.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi17/05/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar17.05.2021 tarihli açıklamamızı takiben, beyaz eşya üreticisi Whirlpool Global Holdings S.A.R.L.'nin ("Whirlpool Global") Türkiye'de Whirlpool markalı soğutucu ve çamaşır makinası üretim faaliyetlerinde bulunan %100 iştiraki Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Arçelik A.Ş. bünyesine katılması amacıyla imzalanan pay alım satım sözleşmesine istinaden kapanış koşulları tamamlanmış olup 31.12.2020 dönem sonu denetlenmiş finansal tabloları üzerinden 78,3 milyon Euro olarak hesaplanan hisse satın alma bedeli Whirlpool Global'e ödenerek devir işlemi tamamlanmıştır.17 Mayıs 2021 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Tedarik Sözleşmesi ve ilgili sair sözleşmeler imzalanmış olup Şirket'in kapanış tarihi itibarıyla finansal tabloları bağımsız denetime tabi tutulacak, sabit kıymetler dışındaki varlık ve borçlardaki değişim için satın alma fiyatında düzeltme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945006BIST