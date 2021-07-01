***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.12.2020 & 31.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/12/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıHitachi Home Appliances Netherland B.V.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuJaponya hariç çoğunlukla Asya Pasifik bölgesinde Hitachi markalı ev aletlerinin üretimi, satışı ve pazarlamasıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi10.000 EuroEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01.07.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı6.000 EuroBeher Payın Alış FiyatıHisse başına yaklaşık 57.171USD olarak hesaplanmaktadır.Toplam TutarBağımsız denetime tabi tutulacak kapanış finansal tablolarındaki verilere ve o tarihe kadar azınlık paylarında olabilecek değişikliklere göre düzeltmeye tabi olmak üzere nakit ve borç benzeri varlıklar dikkate alınıp azınlık payların etkisi çıkarıldıktan sonra, hisselerin %60 ı için işlem bedeli 343.024.730 USD olarak hesaplanmıştır. Bu bedelin 268.024.730 USD tutarlık kısmı Hitachi Global Life Solutions, Inc. hesabına aktarılırken, 75 milyon USD tutarlık kısmı ise yeddi emin hesaba aktarılmıştır.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%60Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%60Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%60Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%5,6İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%7,3Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiAsya Pasifik bölgesindeki büyüme hedefimize katkı sağlaması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıHitachi Global Life Solutions, Inc.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili TarafDeğerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar16.12.2020 ve 31.03.2021 tarihli açıklamalarımızı takiben, Hitachi Global Life Solutions, Inc. ("HGLS") ile oluşturacağımız ortaklık projesi kapsamında Hollanda'da kurulan "Hitachi Home Appliances Netherland B.V." (JV) şirketinin %60 hissesinin satın alınmasına ilişkin Hisse Satın Alma Sözleşmesi'nde belirtilen ön şartların önemli bir kısmı bugün tamamlanmıştır.Taraflarca, Çin'deki HGLS iştiraklerinin JV'ye devrine ilişkin tescil işlemlerinin henüz tamamlanmaması sebebiyle, satın alma bedelinin 75 Milyon USD tutarındaki kısmının bir yeddi emin hesaba konulması ve 8 hafta içinde tamamlanması beklenen söz konusu tescil işlemlerini takiben yeddi eminde bulunan tutarın HGLS'ye ödenmesi koşuluyla kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır. Tescil işlemlerinin belirtilen 8 haftalık süre içerisinde tamamlanamaması durumunda, yeddi eminde bulunan tutarın Arçelik A.Ş.'ye iadesi gerçekleşecek olup, tescil işlemlerinin tamamlanması sonrası ilgili tutar HGLS'ye ödenecektir.Satın alma bedeli HGLS tarafından sağlanan 30.06.2021 tarihli tahmini finansal tablolar üzerinden, nakit ve borç benzeri varlıklar dikkate alınıp azınlık payların etkisi çıkarıldıktan sonra 343.024.730 USD olarak hesaplanmış olup, yılsonuna kadar gerçekleştirilecek 30.06.2021 tarihli finansal tabloların bağımsız denetimi sonrasında kesinleşen tutarlara ve azınlık paylarının değerindeki değişikliklere göre nihai fiyat düzeltmesi yapılacaktır. Buna göre, 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle toplam Hisse Satın Alma bedelinin 268.024.730 USD tutarındaki kısmı HGLS'e ödenmiş, 75.000.000 USD tutarındaki kısmı ise yeddi emin hesaba aktarılmış ve hisse devri tamamlanmıştır.Ortak Girişim Sözleşmesi, Marka Lisans Sözleşmesi ve ilgili sair sözleşmeler imzalanmış, ortak girişim şirketinin unvanı "Arçelik Hitachi Home Appliances B.V." olarak tadil edilmiştir. Gelinen aşamada işlem, HGLS'nin Tayland ve Çin'de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam'daki dokuz satış şirketini içermekte olup ayrıca, Şirket faaliyetlerinin yönetimi için Tayland'da yeni bir operasyon merkezi şirket kurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945379BIST