***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2021, 30.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi17/05/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıWhirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (güncel unvanı Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş.)Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuMevcut iki fabrikada soğutucu ve çamaşır makinası üretimi ile üretilen ürünlerin satış (ihracat) ve pazarlaması.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi753.801.427 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.06.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı753.801.427 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,08 TL (0,1001 EUR) (@ 10,83 EUR/TRY)Toplam TutarPayların %100'ü için işlem bedeli 78,3 milyon EURO olarak belirlenmiş ve hisse devri sırasında ödeme gerçekleştirilmiştir. Kapanış finansallarının denetiminin bitmesini takiben satın alma tutarı 30.06.2021 tarihli denetlenmiş bilançolarda yer alan sabit kıymet hariç diğer varlıkların değişimine göre tekrar hesaplanmıştır. Buna istinaden, kapanış fiyat düzeltmesi olarak Whirlpool Global Holdings S.A.R.L.'ye 480bin Euro ilave ödeme yapılmıştır.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,3%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2,0%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiToplam soğutucu ve çamaşır makinesi üretim kapasitesinde yaklaşık %20 artış beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıWhirlpool Global Holdings S.A.R.L.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi17/05/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar30.06.2021 tarihli açıklamamızı takiben, beyaz eşya üreticisi Whirlpool Global Holdings S.A.R.L.'nin ("Whirlpool Global") Türkiye'de Whirlpool markalı soğutucu ve çamaşır makinası üretim faaliyetlerinde bulunan %100 iştiraki Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") (güncel unvanı Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş.) Arçelik A.Ş. bünyesine katılması sonrasında 30.06.2021 tarihli kapanış finansal tabloların denetimi tamamlanmıştır. 31.12.2020 dönem sonu denetlenmiş finansal tabloları üzerinden 78,3 milyon Euro olarak hesaplanan ve Whirlpool Global'e ödenen hisse satın alma bedeline ek olarak kapanış tarihi itibariyle denetlenmiş finansal tablolar baz alınarak hesaplanan sabit kıymetler dışındaki varlık ve borçlardaki değişim için Whirlpool Global'e 480.000 Euro ilave ödeme yapılmıştır. Ayrıca, kapanış tarihi itibariyle geçerli kurlar ile yaklaşık 9 milyon Euro olarak hesaplanan vergi varlıkları, devir bedeli hesaplanırken dikkate alınmamış olup, 31 Aralık 2023 tarihine kadar bu tutarın tahsil edilebilen kısmı Arçelik A.Ş. tarafından Whirlpool Global'e ödenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971728BIST