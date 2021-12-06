***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
06.12.2021 19:39
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2020, 01.07.2021, 09.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/12/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Arçelik Hitachi Home Appliances B.V.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Japonya hariç çoğunlukla Asya Pasifik bölgesinde Hitachi markalı ev aletlerinin üretimi, satışı ve pazarlaması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000 Euro
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.07.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
6.000 Euro
Beher Payın Alış Fiyatı
Pay başına yaklaşık 58.366 USD olarak hesaplanmaktadır.
Toplam Tutar
Bağımsız denetime tabi tutulan kapanış finansal tablolarındaki nakit ve borç benzeri varlıklar dikkate alınıp azınlık payların etkisi çıkarıldıktan sonra, payların %60'ı için ilave olarak ödenecek 7.173.107 USD ile birlikte toplam bedel 350.197.837 USD olarak hesaplanmıştır.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%60
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%60
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%60
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%7,5
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%11,5
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Asya Pasifik bölgesindeki büyüme hedefimize katkı sağlaması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Hitachi Global Life Solutions, Inc.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Sermaye veya yönetim ilişkisi yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/12/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
01.07.2021 ve 09.07.2021 tarihli açıklamalarımızı takiben, Hitachi Global Life Solutions, Inc. ("HGLS") ile oluşturulan ortaklık kapsamında % 60 pay sahibi olduğumuz Hollanda'da yerleşik "Arçelik Hitachi Home Appliances B.V." şirketine ait 30.06.2021 tarihli kapanış finansal tabloların denetimi tamamlanmıştır. Denetlenmiş finansal tablolar baz alınarak hesaplanan varlık ve borçlardaki değişim için HGLS'ye hesaplanan tutarın %60'ına tekabül eden 7.173.107 USD ilave ödeme yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981305
BIST