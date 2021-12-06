***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.12.2020, 01.07.2021, 09.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/12/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıArçelik Hitachi Home Appliances B.V.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuJaponya hariç çoğunlukla Asya Pasifik bölgesinde Hitachi markalı ev aletlerinin üretimi, satışı ve pazarlamasıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi10.000 EuroEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01.07.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı6.000 EuroBeher Payın Alış FiyatıPay başına yaklaşık 58.366 USD olarak hesaplanmaktadır.Toplam TutarBağımsız denetime tabi tutulan kapanış finansal tablolarındaki nakit ve borç benzeri varlıklar dikkate alınıp azınlık payların etkisi çıkarıldıktan sonra, payların %60'ı için ilave olarak ödenecek 7.173.107 USD ile birlikte toplam bedel 350.197.837 USD olarak hesaplanmıştır.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%60Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%60Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%60Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%7,5İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%11,5Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiAsya Pasifik bölgesindeki büyüme hedefimize katkı sağlaması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıHitachi Global Life Solutions, Inc.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiSermaye veya yönetim ilişkisi yoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi16/12/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu Değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar01.07.2021 ve 09.07.2021 tarihli açıklamalarımızı takiben, Hitachi Global Life Solutions, Inc. ("HGLS") ile oluşturulan ortaklık kapsamında % 60 pay sahibi olduğumuz Hollanda'da yerleşik "Arçelik Hitachi Home Appliances B.V." şirketine ait 30.06.2021 tarihli kapanış finansal tabloların denetimi tamamlanmıştır. Denetlenmiş finansal tablolar baz alınarak hesaplanan varlık ve borçlardaki değişim için HGLS'ye hesaplanan tutarın %60'ına tekabül eden 7.173.107 USD ilave ödeme yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981305BIST