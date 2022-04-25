Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

25.04.2022 18:17
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2021, 30.06.2021, 21.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/05/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (güncel unvanı Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş.)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Mevcut iki fabrikada soğutucu ve çamaşır makinası üretimi ile üretilen ürünlerin satış (ihracat) ve pazarlaması.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
753.801.427 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.06.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
753.801.427 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,08 TL (0,1001 EUR) (@ 10,83 EUR/TRY)
Toplam Tutar
Payların %100'ü için işlem bedeli 78,3 milyon EURO olarak belirlenmiş ve hisse devri sırasında ödeme gerçekleştirilmiştir. Kapanış finansallarının denetiminin bitmesini takiben satın alma tutarı 30.06.2021 tarihli denetlenmiş bilançolarda yer alan sabit kıymet hariç diğer varlıkların değişimine göre tekrar hesaplanmıştır. Buna istinaden, kapanış fiyat düzeltmesi olarak Whirlpool Global Holdings S.A.R.L.'ye 480bin Euro ilave ödeme yapılmıştır.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,3%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2,0%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Toplam soğutucu ve çamaşır makinesi üretim kapasitesinde yaklaşık %20 artış beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Whirlpool Global Holdings S.A.R.L.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
17/05/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

21.10.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş.'nin (eski unvanı Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) pay alım sözleşmesi kapsamında, satın alma işleminin kapanışı tarihi itibariyle geçerli kurlar ile yaklaşık 9 milyon Euro olarak hesaplanan vergi varlıklarının 31 Aralık 2023 tarihine kadar tahsil edilebilen kısmının Arçelik A.Ş. tarafından Whirlpool Global'e ödeneceği kamuya açıklanmıştır. Whirlpool Global ile yapılan anlaşma ile taraflar, söz konusu yükümlülüğün Arçelik tarafından beş iş günü içerisinde 67,8 milyon TL ödenerek yerine getirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023571


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.418
Değişim :  -2,59% |  -64,30
Açılış :  2.498  
Önceki Kapanış :  2.483  
En Yüksek
2.510 En Düşük
2.402
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 31,02 5.961.951 % 10,00  
KAPLM 64,90 18.727.605 % 10,00  
ACSEL 43,12 69.654.206 % 10,00  
OTTO 33,90 3.902.557 % 9,99  
UFUK 23,60 1.225.029 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7919 14,7943 % 0,18  
Euro 15,7508 15,7753 % -0,37  
Sterlin 18,5912 18,6844 % -0,98  
Frank 15,3332 15,4256 % -0,04  
Riyal 3,9327 3,9524 % 0,11  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.903 1.903 4,86  
Altın Gr. 906 906 3,99  
Cumhuriyet 6.044 6.136 37,00  
Tam 6.018 6.168 38,63  
Yarım 2.909 2.984 18,69  
Çeyrek 1.459 1.492 9,34  
Gümüş.Ons 23,50 23,53 -0,11  
Gümüş Gr. 11,18 11,19 -0,05  
B. Petrol 106 106 3,52  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru