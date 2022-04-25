***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2021, 30.06.2021, 21.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi17/05/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıWhirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (güncel unvanı Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş.)Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuMevcut iki fabrikada soğutucu ve çamaşır makinası üretimi ile üretilen ürünlerin satış (ihracat) ve pazarlaması.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi753.801.427 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.06.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı753.801.427 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,08 TL (0,1001 EUR) (@ 10,83 EUR/TRY)Toplam TutarPayların %100'ü için işlem bedeli 78,3 milyon EURO olarak belirlenmiş ve hisse devri sırasında ödeme gerçekleştirilmiştir. Kapanış finansallarının denetiminin bitmesini takiben satın alma tutarı 30.06.2021 tarihli denetlenmiş bilançolarda yer alan sabit kıymet hariç diğer varlıkların değişimine göre tekrar hesaplanmıştır. Buna istinaden, kapanış fiyat düzeltmesi olarak Whirlpool Global Holdings S.A.R.L.'ye 480bin Euro ilave ödeme yapılmıştır.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,3%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2,0%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiToplam soğutucu ve çamaşır makinesi üretim kapasitesinde yaklaşık %20 artış beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıWhirlpool Global Holdings S.A.R.L.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi17/05/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar21.10.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş.'nin (eski unvanı Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) pay alım sözleşmesi kapsamında, satın alma işleminin kapanışı tarihi itibariyle geçerli kurlar ile yaklaşık 9 milyon Euro olarak hesaplanan vergi varlıklarının 31 Aralık 2023 tarihine kadar tahsil edilebilen kısmının Arçelik A.Ş. tarafından Whirlpool Global'e ödeneceği kamuya açıklanmıştır. Whirlpool Global ile yapılan anlaşma ile taraflar, söz konusu yükümlülüğün Arçelik tarafından beş iş günü içerisinde 67,8 milyon TL ödenerek yerine getirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023571BIST