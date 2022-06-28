***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/06/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıIndesit International JSC ve Whirlpool RUS LLCEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuRusya'da beyaz eşya ürünlerinin üretimi ve Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus ve Moğolistan'da ("İlgili Ülkeler") bu ürünlerin satışı ve pazarlamasıEdinilen Finansal Duran Varlığın SermayesiIndesit JSC - 1.664.165.000 Ruble, Whirlpool LLC - 4.340.000 RubleEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihKapanış koşullarının 23 Eylül 2022 tarihine kadar yerine getirilmemesi halinde sözleşme feshedilmiş sayılacaktır.Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıAşağıda açıklanmaktadır.Edinilen Payların Nominal TutarıIndesit JSC- 1.664.165.000 Ruble, Whirlpool LLC - 4.340.000 RubleBeher Payın Alış FiyatıFiyatlama mekanizması aşağıda açıklanmaktadır.Toplam TutarTutarın hesaplanma ve ödeme yöntemi aşağıda belirtilmiş olup, satın alma bedelinin en fazla 220 milyon Euro olması beklenmektedir.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Indesit JSC %100, Whirlpool LLC %100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)Indesit JSC %100, Whirlpool LLC %100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)Indesit JSC %100, Whirlpool LLC %100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Beklenen maksimum satın alma bedeli üzerinden yaklaşık %3,9İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Beklenen maksimum satın alma bedeli üzerinden yaklaşık %5,9Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiİlgili Ülkeler'deki büyüme hedefimize katkı sağlaması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıWhirlpool EMEA S.p.A.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi27/06/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarArçelik A.Ş. tarafından Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbeycan, Kazakistan, Belarus ve Moğoliastan'da ("İlgili Ülkeler") faaliyet gösteren Indesit International JSC ("IndesitJSC") ve Whirlpool RUS LLC ("Whirlpool LLC") hisselerinin tamamının alımı için Whirlpool EMEA S.p.A. ("Satıcı") ile Hisse Satın Alma Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. İşlemin tamamlanması, Sözleşme'de yer alan yasal izinlerin alınması ile devam eden incelemelerde önemli olumsuz etkisi olabilecek bir konunun gündeme gelmemesi dâhil kapanış koşullarına bağlıdır. Kapanış günü itibariyle, Arçelik, Indesit JSC ve Whirlpool LLC şirketlerinin paylarının tamamına doğrudan, bunların %100 oranında bağlı ortaklığı olan Whirlpool Kazakhstan LLP paylarına ise dolaylı olarak sahip olacaktır. Satın alıma konu şirketlerin Lipetsk'de soğutucu ile çamaşır makinası üretimi yapılan toplamda 2,8 milyon adet kapasiteli üretim tesisleri ve yaklaşık 2.500 çalışanı bulunmaktadır. Satın alım bedeli, kapanış bilançosundaki maddi duran varlıklar, net işletme sermayesi gibi büyüklüklere dayalı olarak belirlenen üst sınırı aşmayacak olup, şirketlerin mevcut finansal bilgileri esas alındığında ilgili üst sınır yaklaşık 220 milyon Euro olarak tahmin edilmektedir. Satın alım bedeli, kapanışı takip eden on yıl süreyle yıllık olarak hesaplanacaktır. Yıllık ödemeye esas tutarlar performansa bağlı olarak ve belirli yükümlülüklerin düşülmesi ile hesaplanacak, yasal izinler ile onaylara bağlı olmak üzere, dağıtılabilir kaynakların bulunması ve yasal engellerin bulunmaması gibi koşullara tabi olarak tahakkuk ederek ödenecektir. Onuncu yıl itibariyle hesaplanan fakat henüz koşulların sağlanamaması nedeniyle tahakkuk etmemiş hisse alım bedeli, bu tutarla sınırlı olmak üzere ilave 5 yıl sürede koşulların oluşması halinde tahakkuk ederek ödenecektir. Ayrıca, devralınan şirketler ile birlikte transfer olacak "Stinol" markasına ek olarak, "Indesit", ve "Hotpoint" grubu markaları da devralınan şirketler tarafından İlgili Ülkeler'de kullanılacak olup, ilgili sözleşmelerin Kapanış'ta imzalanması öngörülmektedir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039581BIST