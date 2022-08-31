***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/06/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıIndesit International JSC ve Whirlpool RUS LLCEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuRusya'da beyaz eşya ürünlerinin üretimi ve Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus ve Moğolistan'da ("İlgili Ülkeler") bu ürünlerin satışı ve pazarlamasıEdinilen Finansal Duran Varlığın SermayesiIndesit International JSC - 1.664.165.000 Ruble, Whirlpool RUS LLC - 4.340.000 RubleEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31.08.2022Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise Koşulları28.06.2022 tarihli açıklamada belirtilmiştir.Edinilen Payların Nominal TutarıIndesit International JSC - 1.664.165.000 Ruble, Whirlpool RUS LLC - 4.340.000 RubleBeher Payın Alış FiyatıFiyatlama mekanizması 28.06.2022 tarihli açıklamada belirtilmiştir.Toplam TutarTutarın hesaplanma ve ödeme yöntemi 28.06.2022 tarihli açıklamada belirtilmiş olup, satın alma bedelinin en fazla 220 milyon Euro olması beklenmektedir. Satın alma bedelinin kesin üst limiti, kapanış tarihli denetlenmiş mali tablolar esas alınarak belirlenecektir.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Indesit International JSC %100, Whirlpool RUS LLC %100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)Indesit International JSC %100, Whirlpool RUS LLC %100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)Indesit International JSC %100, Whirlpool RUS LLC %100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Beklenen maksimum satın alma bedeli üzerinden yaklaşık %3,4İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Beklenen maksimum satın alma bedeli üzerinden yaklaşık %5,8Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiİlgili Ülkeler'deki büyüme hedefimize katkı sağlaması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıWhirlpool EMEA S.p.A.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi27/06/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar28.06.2022 tarihli açıklamamızı takiben, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbeycan, Kazakistan, Belarus ve Moğolistan'da ("İlgili Ülkeler") faaliyet gösteren Indesit International JSC ve Whirlpool RUS LLC hisselerinin tamamının Arçelik A.Ş. tarafından devir alınması işlemi, kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben, 31 Ağustos 2022 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Kapanış tarihi itibariyle hazırlanacak finansal tablolar bağımsız denetime tabi tutulacak olup, satın alım bedelinin üst sınırı bağımsız denetim çalışmasının tamamlanması sonucunda kesinleşecektir. Ayrıca, İlgili Ülkeler'de "Indesit" ve "Hotpoint" markalarının kullanım hakkının az 20 yıl için ve onar yıllık sürelerle toplamda 40 yıla kadar uzatma opsiyonuyla birlikte Arçelik ve devralınan şirketlere verilmiştir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059139BIST