***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
31.08.2022 18:10
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/06/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Indesit International JSC ve Whirlpool RUS LLC
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Rusya'da beyaz eşya ürünlerinin üretimi ve Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus ve Moğolistan'da ("İlgili Ülkeler") bu ürünlerin satışı ve pazarlaması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Indesit International JSC - 1.664.165.000 Ruble, Whirlpool RUS LLC - 4.340.000 Ruble
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.08.2022
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
28.06.2022 tarihli açıklamada belirtilmiştir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Indesit International JSC - 1.664.165.000 Ruble, Whirlpool RUS LLC - 4.340.000 Ruble
Beher Payın Alış Fiyatı
Fiyatlama mekanizması 28.06.2022 tarihli açıklamada belirtilmiştir.
Toplam Tutar
Tutarın hesaplanma ve ödeme yöntemi 28.06.2022 tarihli açıklamada belirtilmiş olup, satın alma bedelinin en fazla 220 milyon Euro olması beklenmektedir. Satın alma bedelinin kesin üst limiti, kapanış tarihli denetlenmiş mali tablolar esas alınarak belirlenecektir.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
Indesit International JSC %100, Whirlpool RUS LLC %100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
Indesit International JSC %100, Whirlpool RUS LLC %100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
Indesit International JSC %100, Whirlpool RUS LLC %100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Beklenen maksimum satın alma bedeli üzerinden yaklaşık %3,4
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Beklenen maksimum satın alma bedeli üzerinden yaklaşık %5,8
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İlgili Ülkeler'deki büyüme hedefimize katkı sağlaması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Whirlpool EMEA S.p.A.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/06/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
28.06.2022 tarihli açıklamamızı takiben, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbeycan, Kazakistan, Belarus ve Moğolistan'da ("İlgili Ülkeler") faaliyet gösteren Indesit International JSC ve Whirlpool RUS LLC hisselerinin tamamının Arçelik A.Ş. tarafından devir alınması işlemi, kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben, 31 Ağustos 2022 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Kapanış tarihi itibariyle hazırlanacak finansal tablolar bağımsız denetime tabi tutulacak olup, satın alım bedelinin üst sınırı bağımsız denetim çalışmasının tamamlanması sonucunda kesinleşecektir. Ayrıca, İlgili Ülkeler'de "Indesit" ve "Hotpoint" markalarının kullanım hakkının az 20 yıl için ve onar yıllık sürelerle toplamda 40 yıla kadar uzatma opsiyonuyla birlikte Arçelik ve devralınan şirketlere verilmiştir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059139
BIST