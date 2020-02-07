***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4-25 31.941.773 26.904.384Satışların Maliyeti26 -21.682.666 -18.358.622TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.259.107 8.545.762BRÜT KAR (ZARAR)10.259.107 8.545.762Genel Yönetim Giderleri26 -1.594.398 -1.209.472Pazarlama Giderleri26 -6.124.521 -5.094.434Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -256.751 -204.792Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 918.735 1.324.815Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -548.414 -724.557ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.653.758 2.637.322Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 6.816 13.278Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -8.556 -6.795Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 21.041 12.226FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.673.059 2.656.031Finansman Gelirleri29 3.114.323 2.965.219Finansman Giderleri30 -4.673.202 -4.671.844SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.114.180 949.406Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-161.154 -93.565Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -244.526 -248.748Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 83.372 155.183SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)953.026 855.841DÖNEM KARI (ZARARI)953.026 855.841Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28.193 4.085Ana Ortaklık Payları924.833 851.756Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (kuruş) 32 1,36900000 1,26100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış pay başına kazanç (kuruş) 32 1,36900000 1,26100000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.174.880 1.680.909Dönem Karı (Zararı)953.026 855.841Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)953.026 855.841Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.155.164 2.749.216Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 1.054.934 690.414Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler36 88.801 65.656Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler36 383.637 289.387Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler28 0 -94Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.410.618 947.585Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -157.339 -61.644Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30 1.567.957 1.009.229Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler27 -72.940 -77.722Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler29,30 145.042 1.021.151Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler29,30 -14.769 -278.752Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler29,30 -14.769 -278.752Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -21.041 -12.226Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 161.154 93.565Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler28 -2.580 -6.389İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler28 4.320 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler29,30 17.988 16.641İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-782.999 -1.818.338Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.548.013 -1.283.364Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-287.696 -1.348.338Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-42.848 -75.301Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler916.705 1.158.876Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)69.978 -71.293Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.402 -32.673Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)34.676 49.803İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler104.601 -216.048Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.325.191 1.786.719Vergi İadeleri (Ödemeleri)-150.311 -105.810YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.912.128 -1.781.726Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 -406.321 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları12 -167.686 -57.237Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri41.483 37.507Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.379.604 -1.797.305Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 9.044Alınan Temettüler0 26.265FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-160.651 2.402.330Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.265.420 5.548.940Kredilerden Nakit Girişleri7 4.265.420 5.548.940İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri7 1.000.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -3.811.499 -2.288.445Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -281.525 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri-27.880 368.123Ödenen Temettüler0 -435.168Ödenen Faiz-1.434.642 -832.947Alınan Faiz147.463 58.468Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-17.988 -16.641YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.102.101 2.301.513Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi483.559 454.872NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.585.660 2.756.385DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.337.278 2.580.893DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 6.922.938 5.337.278Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 6.937.060 5.341.524Ticari Alacaklar9.515.845 7.756.311İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 17.674 12.059İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 9.498.171 7.744.252Türev Araçlar8 2.008 28.405Stoklar11 5.630.251 5.087.676Peşin Ödenmiş Giderler20 209.835 181.519Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 141.244 118.220Diğer Dönen Varlıklar23 746.403 681.903ARA TOPLAM23.182.646 19.195.558TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.182.646 19.195.558DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 3.009 1.856Ticari Alacaklar51.543 35.690İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 51.543 35.690Türev Araçlar8 0 166.813Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 526.499 346.605Maddi Duran Varlıklar13 6.041.402 4.534.276Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.786.721 3.108.815Şerefiye15 808.786 507.966Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 2.977.935 2.600.849Peşin Ödenmiş Giderler20 125.390 100.501Ertelenmiş Vergi Varlığı31 1.012.290 878.247TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.546.854 9.172.803TOPLAM VARLIKLAR34.729.500 28.368.361KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 4.032.534 4.022.086Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 2.119.221 1.494.640Ticari Borçlar5.564.139 4.734.444İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 605.967 441.597İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 4.958.172 4.292.847Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 468.255 344.171Diğer Borçlar432.225 268.863İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 31.655 27.794İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 400.570 241.069Türev Araçlar8 13.509 251.095Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 8.740 42.978Kısa Vadeli Karşılıklar713.522 582.339Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 713.522 582.339Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 1.362.780 756.340ARA TOPLAM14.714.925 12.496.956TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.714.925 12.496.956UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 8.803.381 6.431.552Diğer Borçlar0 28.180İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 0 28.180Türev Araçlar8 69.097 0Uzun Vadeli Karşılıklar483.767 445.428Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 344.486 289.560Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar18 139.281 155.868Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 575.898 511.386Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler23 266.463 235.697TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.198.606 7.652.243TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.913.531 20.149.199ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.658.284 8.183.347Ödenmiş Sermaye24 675.728 675.728Sermaye Düzeltme Farkları24 468.811 468.811Birleşme Denkleştirme Hesabı14.507 14.507Paylara İlişkin Primler (İskontolar)889 889Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-225.668 -176.633Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-225.668 -176.633Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-228.111 -177.981Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.443 1.348Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.875.004 2.275.865Yabancı Para Çevrim Farkları3.611.032 2.871.675Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-736.028 -595.810Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-60.101 5.405Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-675.927 -601.215Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 409.115 409.115Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.515.065 3.663.309Net Dönem Karı veya Zararı924.833 851.756Kontrol Gücü Olmayan Paylar157.685 35.815TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.815.969 8.219.162TOPLAM KAYNAKLAR34.729.500 28.368.361Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler675.728 468.811 14.507 889 -112.902 2.009 -110.893 -110.893 1.622.125 -412.452 0 1.209.673 368.993 3.410.341 842.949 4.253.290 6.880.998 34.079 6.915.077Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-114.859 -114.859 -114.859 -114.859Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-114.859 -114.859 -114.859 -114.859Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar675.728 468.811 14.507 889 -112.902 2.009 -110.893 -110.893 1.622.125 -412.452 0 1.209.673 368.993 3.295.482 842.949 4.138.431 6.766.139 34.079 6.800.218Transferler40.122 802.827 -842.949 -40.122 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-65.079 -661 -65.740 -65.740 1.249.550 -183.358 0 1.066.192 851.756 851.756 1.852.208 13.844 1.866.052Dönem Karı (Zararı)851.756 851.756 851.756 4.085 855.841Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-65.079 -661 -65.740 -65.740 1.249.550 -183.358 0 1.066.192 0 1.000.452 9.759 1.010.211Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-435.000 -435.000 -435.000 -12.108 -447.108Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -177.981 1.348 -176.633 0 0 0 0 0 -176.633 2.871.675 0 0 0 -595.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.275.865 409.115 0 0 0 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162Transferler0 851.756 -851.756 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-50.130 1.095 -49.035 -49.035 739.357 -140.218 0 599.139 924.833 924.833 1.474.937 38.868 1.513.805Dönem Karı (Zararı)924.833 924.833 924.833 28.193 953.026Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-50.130 1.095 -49.035 -49.035 739.357 -140.218 0 599.139 0 550.104 10.675 560.779Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması83.002 83.002Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -228.111 2.443 -225.668 0 0 0 0 0 -225.668 3.611.032 0 0 0 -736.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.875.004 409.115 0 0 0 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)953.026 855.841DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-49.035 -65.740Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-59.288 -79.884Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-2.712 -1.139Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.153 -696Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.812 15.979Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11.870 15.944Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-58 35Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar609.814 1.075.951Yabancı Para Çevrim Farkları739.136 1.239.434Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-69.097 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-69.097 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-95.785 -232.692Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-714 18.017Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)10.896 19.875Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)-11.610 -1.858Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler36.274 51.192Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi15.201 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21.073 51.192DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)560.779 1.010.211TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.513.805 1.866.052Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar38.868 13.844Ana Ortaklık Payları1.474.937 1.852.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817698BIST