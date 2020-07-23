***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 15.599.657 15.329.757 7.832.129 8.427.600Satışların Maliyeti-10.710.595 -10.447.728 -5.412.862 -5.784.268TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3 4.889.062 4.882.029 2.419.267 2.643.332BRÜT KAR (ZARAR)4.889.062 4.882.029 2.419.267 2.643.332Genel Yönetim Giderleri-903.576 -784.704 -416.333 -430.451Pazarlama Giderleri-2.967.479 -2.880.673 -1.433.104 -1.500.715Araştırma ve Geliştirme Giderleri-144.917 -121.543 -72.199 -61.998Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.007.053 515.615 432.001 167.282Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -394.881 -307.014 -217.394 -153.679ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.485.262 1.303.710 712.238 663.771Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 228.244 1.474 227.349 924Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -1.451 -2.153 -776 -1.131Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 24.658 16.372 17.122 1.404FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.736.713 1.319.403 955.933 664.968Finansman Gelirleri23 1.485.460 1.367.748 791.376 648.009Finansman Giderleri24 -2.388.035 -2.124.705 -1.221.575 -1.011.373SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)834.138 562.446 525.734 301.604Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-166.130 -104.357 -117.171 -69.609Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -141.749 -182.721 -65.670 -122.017Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -24.381 78.364 -51.501 52.408SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)668.008 458.089 408.563 231.995DÖNEM KARI (ZARARI)668.008 458.089 408.563 231.995Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.651 13.605 1.940 12.933Ana Ortaklık Payları26 662.357 444.484 406.623 219.062Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,98000000 0,65800000 0,60200000 0,32400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,98000000 0,65800000 0,60200000 0,32400000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.904.991 1.252.656Dönem Karı (Zararı)668.008 458.089Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)668.008 458.089Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.529.056 1.826.055Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler578.332 507.083Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler30 34.292 42.855Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30 136.606 451.405Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler649.923 709.396Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -72.548 -70.082Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 722.471 779.478Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler21 -37.521 -20.909Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler23, 24 54.805 96.865Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler23, 24 193.184 -54.410Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23, 24 193.184 -54.410Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -24.658 -16.372Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 166.130 104.357Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -202 679İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -226.498 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23, 24 4.663 5.106İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler759.358 -964.533Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler509.181 -1.610.777Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-265.909 -715.923Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-148.481 -153.548Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler352.537 1.481.376Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-152.102 -85.291Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.921 -14.597Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)29.066 29.010İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler452.987 105.217Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.956.422 1.319.611Vergi İadeleri (Ödemeleri)-51.431 -66.955YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-309.468 -1.099.625Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri275.778 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -406.321İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları11 -35.228 -112.480Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri34.013 6.509Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-584.031 -587.333FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-988.670 -47.293Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 2.571.435 3.496.566Kredilerden Nakit Girişleri6 2.571.435 2.996.566İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri6 0 500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.465.096 -3.008.987Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -146.929 -132.990Türev Araçlardan Nakit Girişleri-208.258 40.668Ödenen Temettüler-27.086 0Ödenen Faiz-784.876 -506.950Alınan Faiz76.803 69.506Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23, 24 -4.663 -5.106YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.606.853 105.738Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi713.495 339.943NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.320.348 445.681DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.922.938 5.337.278DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.243.286 5.782.959Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.253.158 6.937.060Ticari Alacaklar8.958.759 9.515.845İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 39.037 17.674İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 8.919.722 9.498.171Türev Araçlar7 8.928 2.008Stoklar10 5.875.181 5.630.251Peşin Ödenmiş Giderler16 358.316 209.835Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 118.133 141.244Diğer Dönen Varlıklar19 661.008 746.403ARA TOPLAM25.233.483 23.182.646TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.233.483 23.182.646DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 4.745 3.009Ticari Alacaklar8 36.768 51.543İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 36.768 51.543Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 599.775 526.499Maddi Duran Varlıklar12 6.449.550 6.041.402Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.990.522 3.786.721Şerefiye853.216 808.786Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 3.137.306 2.977.935Peşin Ödenmiş Giderler16 148.139 125.390Ertelenmiş Vergi Varlığı25 877.568 1.012.290TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.107.067 11.546.854TOPLAM VARLIKLAR37.340.550 34.729.500KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 4.792.335 4.032.534Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 988.638 2.119.221Ticari Borçlar5.669.594 5.564.139İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 813.130 605.967İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 4.856.464 4.958.172Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 371.294 468.255Diğer Borçlar644.631 432.225İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 18.045 31.655İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 626.586 400.570Türev Araçlar7 33.287 13.509Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 16.826 8.740Kısa Vadeli Karşılıklar993.557 713.522Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 993.557 713.522Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 1.323.225 1.362.780ARA TOPLAM14.833.387 14.714.925TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.833.387 14.714.925UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 10.112.550 8.803.381Türev Araçlar7 48.372 69.097Uzun Vadeli Karşılıklar523.809 483.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar362.518 344.486Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 161.291 139.281Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 445.919 575.898Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler19 495.566 266.463TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.626.216 10.198.606TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.459.603 24.913.531ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.719.989 9.658.284Ödenmiş Sermaye20 675.728 675.728Sermaye Düzeltme Farkları20 468.811 468.811Birleşme Denkleştirme Hesabı14.507 14.507Paylara İlişkin Primler (İskontolar)889 889Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-263.187 -225.668Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-263.187 -225.668Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-267.279 -228.111Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.092 2.443Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.311.871 2.875.004Yabancı Para Çevrim Farkları4.180.626 3.611.032Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-868.755 -736.028Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-65.920 -60.101Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-802.835 -675.927Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 409.115 409.115Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.439.898 4.515.065Net Dönem Karı veya Zararı662.357 924.833Kontrol Gücü Olmayan Paylar160.958 157.685TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.880.947 9.815.969TOPLAM KAYNAKLAR37.340.550 34.729.500Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162Düzeltmelerden Sonraki Tutar675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162Transferler0 851.756 -851.756 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.522 168 -17.354 -17.354 506.641 -66.471 0 440.170 444.484 444.484 867.300 16.875 884.175Dönem Karı (Zararı)444.484 444.484 444.484 13.605 458.089Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-17.522 168 -17.354 -17.354 506.641 -66.471 0 440.170 0 422.816 3.270 426.086Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 61.952 61.952Dönem Sonu Bakiyeler675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -195.503 1.516 -193.987 0 0 0 0 0 -193.987 3.378.316 0 0 0 -662.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716.035 409.115 0 0 0 4.515.065 444.484 4.959.549 9.050.647 114.642 9.165.289Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969Düzeltmelerden Sonraki Tutar675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969Transferler0 924.833 -924.833 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-39.168 1.649 -37.519 -37.519 569.594 -132.727 0 436.867 662.357 662.357 1.061.705 30.359 1.092.064Dönem Karı (Zararı)662.357 662.357 662.357 5.651 668.008Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-39.168 1.649 -37.519 -37.519 569.594 -132.727 0 436.867 0 399.348 24.708 424.056Kar Payları0 0 0 -27.086 -27.086Dönem Sonu Bakiyeler675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -267.279 4.092 -263.187 0 0 0 0 0 -263.187 4.180.626 0 0 0 -868.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.311.871 409.115 0 0 0 5.439.898 662.357 6.102.255 10.719.989 160.958 10.880.947Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)668.008 458.089 408.563 231.995DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-37.519 -17.354 -14.440 -9.081Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49.153 -21.035 -19.553 -10.690Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar147 -697 -420 -495Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.736 177 1.708 -42Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.751 4.201 3.825 2.146Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi9.838 4.210 3.911 2.144Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-87 -9 -86 2Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar461.575 443.440 511.819 84.130Yabancı Para Çevrim Farkları578.907 502.560 559.585 129.377Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.394 3.808 3.146 -30.225Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-7.394 3.808 3.146 -30.225Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-162.704 -80.415 -75.873 -35.677Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar15.342 633 8.960 6.156Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)15.395 7.351 9.135 -613Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)-53 -6.718 -175 6.769Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37.424 16.854 16.001 14.499Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.628 -837 -692 6.650Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi35.796 17.691 16.693 7.849DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)424.056 426.086 497.379 75.049TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.092.064 884.175 905.942 307.044Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30.359 16.875 12.155 15.242Ana Ortaklık Payları1.061.705 867.300 893.787 291.802http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861442BIST