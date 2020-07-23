***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor
23.07.2020 18:13
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3 15.599.657 15.329.757 7.832.129 8.427.600
Satışların Maliyeti
-10.710.595 -10.447.728 -5.412.862 -5.784.268
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3 4.889.062 4.882.029 2.419.267 2.643.332
BRÜT KAR (ZARAR)
4.889.062 4.882.029 2.419.267 2.643.332
Genel Yönetim Giderleri
-903.576 -784.704 -416.333 -430.451
Pazarlama Giderleri
-2.967.479 -2.880.673 -1.433.104 -1.500.715
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-144.917 -121.543 -72.199 -61.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.007.053 515.615 432.001 167.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -394.881 -307.014 -217.394 -153.679
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.485.262 1.303.710 712.238 663.771
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 228.244 1.474 227.349 924
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -1.451 -2.153 -776 -1.131
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 24.658 16.372 17.122 1.404
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.736.713 1.319.403 955.933 664.968
Finansman Gelirleri
23 1.485.460 1.367.748 791.376 648.009
Finansman Giderleri
24 -2.388.035 -2.124.705 -1.221.575 -1.011.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
834.138 562.446 525.734 301.604
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-166.130 -104.357 -117.171 -69.609
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -141.749 -182.721 -65.670 -122.017
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -24.381 78.364 -51.501 52.408
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
668.008 458.089 408.563 231.995
DÖNEM KARI (ZARARI)
668.008 458.089 408.563 231.995
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.651 13.605 1.940 12.933
Ana Ortaklık Payları
26 662.357 444.484 406.623 219.062
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,98000000 0,65800000 0,60200000 0,32400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,98000000 0,65800000 0,60200000 0,32400000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.904.991 1.252.656
Dönem Karı (Zararı)
668.008 458.089
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
668.008 458.089
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.529.056 1.826.055
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
578.332 507.083
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30 34.292 42.855
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 136.606 451.405
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
649.923 709.396
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -72.548 -70.082
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 722.471 779.478
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
21 -37.521 -20.909
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23, 24 54.805 96.865
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23, 24 193.184 -54.410
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23, 24 193.184 -54.410
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -24.658 -16.372
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 166.130 104.357
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -202 679
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -226.498 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23, 24 4.663 5.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
759.358 -964.533
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
509.181 -1.610.777
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-265.909 -715.923
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-148.481 -153.548
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
352.537 1.481.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-152.102 -85.291
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.921 -14.597
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
29.066 29.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
452.987 105.217
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.956.422 1.319.611
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-51.431 -66.955
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-309.468 -1.099.625
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
275.778 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -406.321
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -35.228 -112.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.013 6.509
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-584.031 -587.333
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-988.670 -47.293
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 2.571.435 3.496.566
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.571.435 2.996.566
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 0 500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.465.096 -3.008.987
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -146.929 -132.990
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-208.258 40.668
Ödenen Temettüler
-27.086 0
Ödenen Faiz
-784.876 -506.950
Alınan Faiz
76.803 69.506
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23, 24 -4.663 -5.106
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.606.853 105.738
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
713.495 339.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.320.348 445.681
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.922.938 5.337.278
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.243.286 5.782.959
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.253.158 6.937.060
Ticari Alacaklar
8.958.759 9.515.845
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 39.037 17.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 8.919.722 9.498.171
Türev Araçlar
7 8.928 2.008
Stoklar
10 5.875.181 5.630.251
Peşin Ödenmiş Giderler
16 358.316 209.835
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 118.133 141.244
Diğer Dönen Varlıklar
19 661.008 746.403
ARA TOPLAM
25.233.483 23.182.646
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.233.483 23.182.646
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 4.745 3.009
Ticari Alacaklar
8 36.768 51.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 36.768 51.543
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 599.775 526.499
Maddi Duran Varlıklar
12 6.449.550 6.041.402
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.990.522 3.786.721
Şerefiye
853.216 808.786
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.137.306 2.977.935
Peşin Ödenmiş Giderler
16 148.139 125.390
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 877.568 1.012.290
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.107.067 11.546.854
TOPLAM VARLIKLAR
37.340.550 34.729.500
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.792.335 4.032.534
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 988.638 2.119.221
Ticari Borçlar
5.669.594 5.564.139
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 813.130 605.967
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 4.856.464 4.958.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 371.294 468.255
Diğer Borçlar
644.631 432.225
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 18.045 31.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 626.586 400.570
Türev Araçlar
7 33.287 13.509
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 16.826 8.740
Kısa Vadeli Karşılıklar
993.557 713.522
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 993.557 713.522
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.323.225 1.362.780
ARA TOPLAM
14.833.387 14.714.925
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.833.387 14.714.925
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 10.112.550 8.803.381
Türev Araçlar
7 48.372 69.097
Uzun Vadeli Karşılıklar
523.809 483.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
362.518 344.486
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 161.291 139.281
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 445.919 575.898
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 495.566 266.463
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.626.216 10.198.606
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.459.603 24.913.531
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.719.989 9.658.284
Ödenmiş Sermaye
20 675.728 675.728
Sermaye Düzeltme Farkları
20 468.811 468.811
Birleşme Denkleştirme Hesabı
14.507 14.507
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
889 889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-263.187 -225.668
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-263.187 -225.668
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-267.279 -228.111
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.092 2.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.311.871 2.875.004
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.180.626 3.611.032
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-868.755 -736.028
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-65.920 -60.101
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-802.835 -675.927
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 409.115 409.115
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.439.898 4.515.065
Net Dönem Karı veya Zararı
662.357 924.833
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
160.958 157.685
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.880.947 9.815.969
TOPLAM KAYNAKLAR
37.340.550 34.729.500
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162
Transferler
0 851.756 -851.756 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.522 168 -17.354 -17.354 506.641 -66.471 0 440.170 444.484 444.484 867.300 16.875 884.175
Dönem Karı (Zararı)
444.484 444.484 444.484 13.605 458.089
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.522 168 -17.354 -17.354 506.641 -66.471 0 440.170 0 422.816 3.270 426.086
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 61.952 61.952
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -195.503 1.516 -193.987 0 0 0 0 0 -193.987 3.378.316 0 0 0 -662.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716.035 409.115 0 0 0 4.515.065 444.484 4.959.549 9.050.647 114.642 9.165.289
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969
Transferler
0 924.833 -924.833 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.168 1.649 -37.519 -37.519 569.594 -132.727 0 436.867 662.357 662.357 1.061.705 30.359 1.092.064
Dönem Karı (Zararı)
662.357 662.357 662.357 5.651 668.008
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.168 1.649 -37.519 -37.519 569.594 -132.727 0 436.867 0 399.348 24.708 424.056
Kar Payları
0 0 0 -27.086 -27.086
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -267.279 4.092 -263.187 0 0 0 0 0 -263.187 4.180.626 0 0 0 -868.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.311.871 409.115 0 0 0 5.439.898 662.357 6.102.255 10.719.989 160.958 10.880.947
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
668.008 458.089 408.563 231.995
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37.519 -17.354 -14.440 -9.081
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.153 -21.035 -19.553 -10.690
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
147 -697 -420 -495
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.736 177 1.708 -42
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.751 4.201 3.825 2.146
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9.838 4.210 3.911 2.144
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-87 -9 -86 2
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
461.575 443.440 511.819 84.130
Yabancı Para Çevrim Farkları
578.907 502.560 559.585 129.377
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.394 3.808 3.146 -30.225
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-7.394 3.808 3.146 -30.225
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-162.704 -80.415 -75.873 -35.677
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
15.342 633 8.960 6.156
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
15.395 7.351 9.135 -613
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-53 -6.718 -175 6.769
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37.424 16.854 16.001 14.499
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.628 -837 -692 6.650
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
35.796 17.691 16.693 7.849
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
424.056 426.086 497.379 75.049
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.092.064 884.175 905.942 307.044
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.359 16.875 12.155 15.242
Ana Ortaklık Payları
1.061.705 867.300 893.787 291.802
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861442
BIST