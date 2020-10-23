***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 27.537.812 23.575.708 11.938.155 8.245.951Satışların Maliyeti-18.517.180 -15.968.210 -7.806.585 -5.520.482TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3 9.020.632 7.607.498 4.131.570 2.725.469BRÜT KAR (ZARAR)9.020.632 7.607.498 4.131.570 2.725.469Genel Yönetim Giderleri-1.454.677 -1.193.844 -551.101 -409.140Pazarlama Giderleri-5.055.945 -4.484.376 -2.088.466 -1.603.703Araştırma ve Geliştirme Giderleri-229.324 -186.464 -84.407 -64.921Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.793.135 677.082 786.082 161.467Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -714.442 -397.632 -319.561 -90.618ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.359.379 2.022.264 1.874.117 718.554Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 228.855 3.096 611 1.622Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -50.669 -6.735 -49.218 -4.582Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 46.690 24.388 22.032 8.016FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.584.255 2.043.013 1.847.542 723.610Finansman Gelirleri23 2.707.888 2.482.736 1.222.428 1.114.988Finansman Giderleri24 -4.172.970 -3.693.757 -1.784.935 -1.569.052SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.119.173 831.992 1.285.035 269.546Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-409.958 -120.871 -243.828 -16.514Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -370.466 -229.974 -228.717 -47.253Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -39.492 109.103 -15.111 30.739SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.709.215 711.121 1.041.207 253.032DÖNEM KARI (ZARARI)1.709.215 711.121 1.041.207 253.032Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar24.869 26.294 19.218 12.689Ana Ortaklık Payları26 1.684.346 684.827 1.021.989 240.343Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 2,49300000 1,01300000 1,51200000 0,35600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 2,49300000 1,01300000 1,51200000 0,35600000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.166.107 1.964.650Dönem Karı (Zararı)1.709.215 711.121Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.709.215 711.121Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.514.78430 979.406 559.723Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler906.769 1.040.379Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 ygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23,24 508.604 96.542Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -46.690 -24.388Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 409.958 120.871Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -298 -681İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -226.498 4.320Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23,24 5.464 13.864İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler54.891 -1.297.435Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.668.901 -1.741.538Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.248.489 -610.973Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-171.876 -127.601Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.631.161 1.187.478Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-14.583 -78.846Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28.178 -22.005Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)35.897 32.462İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler519.860 63.588Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.278.890 2.084.391Vergi İadeleri (Ödemeleri)-112.783 -119.741YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-693.233 -1.413.873Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri275.778 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -406.321İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları11 -35.228 -112.480Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.360 3.685Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-947.143 -898.757Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.685.504 -677.975Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 3.821.710 5.072.460Kredilerden Nakit Girişleri6 3.821.710 4.072.460İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri6 0 1.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -3.778.035 -4.493.188Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -225.703 -199.280Türev Araçlardan Nakit Girişleri-512.204 -154.998Ödenen Temettüler-27.086 0Ödenen Faiz-1.093.135 -1.001.007Alınan Faiz134.413 111.902Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23,24 -5.464 -13.864YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.787.370 -127.198Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.818.022 263.383NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.605.392 136.185DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.922.938 5.337.278DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.528.330 5.473.463Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.540.151 6.937.060Ticari Alacaklar12.111.167 9.515.845İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 62.082 17.674İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 12.049.085 9.498.171Türev Araçlar7 6.449 2.008Stoklar10 6.839.220 5.630.251Peşin Ödenmiş Giderler16 381.711 209.835Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 134.615 141.244Diğer Dönen Varlıklar19 579.608 746.403ARA TOPLAM31.592.921 23.182.646Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 128.164 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.721.085 23.182.646DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 5.446 3.009Ticari Alacaklar26.863 51.543İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 26.863 51.543Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 662.956 526.499Maddi Duran Varlıklar12 6.928.281 6.041.402Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.489.649 3.786.721Şerefiye980.384 808.786Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 3.509.265 2.977.935Peşin Ödenmiş Giderler16 232.152 125.390Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.076.817 1.012.290TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.422.164 11.546.854TOPLAM VARLIKLAR45.143.249 34.729.500KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 4.607.845 4.032.534Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 4.998.035 2.119.221Ticari Borçlar8.822.040 5.564.139İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 958.342 605.967İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 7.863.698 4.958.172Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 551.356 468.255Diğer Borçlar706.743 432.225İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 10.333 31.655İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 696.410 400.570Türev Araçlar7 44.807 13.509Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 71.246 8.740Kısa Vadeli Karşılıklar1.176.978 713.522Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.176.978 713.522Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 2.161.195 1.362.780ARA TOPLAM23.140.245 14.714.925TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.140.245 14.714.925UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 7.301.197 8.803.381Türev Araçlar7 0 69.097Uzun Vadeli Karşılıklar524.269 483.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar385.423 344.486Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 138.846 139.281Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 696.335 575.898Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler19 575.774 266.463TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.097.575 10.198.606TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.237.820 24.913.531ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.698.817 9.658.284Ödenmiş Sermaye20 675.728 675.728Sermaye Düzeltme Farkları20 468.811 468.811Birleşme Denkleştirme Hesabı14.507 14.507Paylara İlişkin Primler (İskontolar)889 889Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-273.294 -225.668Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-273.294 -225.668Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-278.052 -228.111Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.758 2.443Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.278.817 2.875.004Yabancı Para Çevrim Farkları5.277.824 3.611.032Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-999.007 -736.028Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-25.784 -60.101Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-973.223 -675.927Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 409.115 409.115Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.439.898 4.515.065Net Dönem Karı veya Zararı1.684.346 924.833Kontrol Gücü Olmayan Paylar206.612 157.685TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.905.429 9.815.969TOPLAM KAYNAKLAR45.143.249 34.729.500Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162Düzeltmelerden Sonraki Tutar675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162Transferler0 851.756 -851.756 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.595 621 -19.974 -19.974 237.319 -77.787 0 159.532 684.827 684.827 824.385 26.143 850.528Dönem Karı (Zararı)684.827 684.827 684.827 26.294 711.121Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-20.595 621 -19.974 -19.974 237.319 -77.787 0 159.532 0 139.558 -151 139.407Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması83.002 83.002Dönem Sonu Bakiyeler675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -198.576 1.969 -196.607 0 0 0 0 0 -196.607 3.108.994 0 0 0 -673.597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.435.397 409.115 0 0 0 4.515.065 684.827 5.199.892 9.007.732 144.960 9.152.692Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969Düzeltmelerden Sonraki Tutar675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969Transferler0 924.833 -924.833 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-49.941 2.315 -47.626 -47.626 1.666.792 -262.979 0 1.403.813 1.684.346 1.684.346 3.040.533 76.013 3.116.546Dönem Karı (Zararı)1.684.346 1.684.346 1.684.346 24.869 1.709.215Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-49.941 2.315 -47.626 -47.626 1.666.792 -262.979 0 1.403.813 0 1.356.187 51.144 1.407.331Kar Payları0 0 0 -27.086 -27.086Dönem Sonu Bakiyeler675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -278.052 4.758 -273.294 0 0 0 0 0 -273.294 5.277.824 0 0 0 -999.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.278.817 409.115 0 0 0 5.439.898 1.684.346 7.124.244 12.698.817 206.612 12.905.429Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.709.215 711.121 1.041.207 253.032DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-47.626 -19.974 -10.107 -2.620Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-62.510 -24.068 -13.357 -3.033Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar60 -1.343 -87 -646Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.437 654 701 477Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.387 4.783 2.636 582Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12.509 4.816 2.671 606Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-122 -33 -35 -24Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.454.957 159.381 993.382 -284.059Yabancı Para Çevrim Farkları1.665.065 234.899 1.086.158 -267.661Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)39.628 -60.986 47.022 -64.794Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)39.628 -60.986 47.022 -64.794Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-381.150 -23.938 -218.446 56.477Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar56.277 -9.277 40.935 -9.910Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)52.871 2.269 37.476 -5.082Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)3.406 -11.546 3.459 -4.828Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler75.137 18.683 37.713 1.829Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-8.717 13.417 -10.345 14.254Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi83.854 5.266 48.058 -12.425DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.407.331 139.407 983.275 -286.679TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.116.546 850.528 2.024.482 -33.647Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar76.013 26.143 45.654 9.268Ana Ortaklık Payları3.040.533 824.385 1.978.828 -42.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883411BIST