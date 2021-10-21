***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor
21.10.2021 18:11
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4 45.665.908 27.537.812 18.147.680 11.938.155
Satışların Maliyeti
-31.664.375 -18.534.646 -13.022.200 -7.810.877
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4 14.001.533 9.003.166 5.125.480 4.127.278
BRÜT KAR (ZARAR)
14.001.533 9.003.166 5.125.480 4.127.278
Genel Yönetim Giderleri
-2.048.062 -1.454.677 -796.232 -551.101
Pazarlama Giderleri
-7.771.810 -5.055.945 -2.916.239 -2.088.466
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-294.836 -229.324 -113.079 -84.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.647.993 1.793.135 296.991 786.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.524.417 -696.976 -331.811 -315.269
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.010.401 3.359.379 1.265.110 1.874.117
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 5.130 228.855 1.707 611
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -3.031 -50.669 -266 -49.218
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -11.890 46.690 1.513 22.032
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.000.610 3.584.255 1.268.064 1.847.542
Finansman Gelirleri
24 3.407.323 2.707.888 851.615 1.222.428
Finansman Giderleri
25 -4.759.700 -4.172.970 -1.349.240 -1.784.935
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.648.233 2.119.173 770.439 1.285.035
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-290.068 -409.958 -53.621 -243.828
Dönem Vergi (Gideri) Geliri