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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

21.10.2021 18:11



***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 45.665.908 27.537.812 18.147.680 11.938.155
Satışların Maliyeti
-31.664.375 -18.534.646 -13.022.200 -7.810.877
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4 14.001.533 9.003.166 5.125.480 4.127.278
BRÜT KAR (ZARAR)
14.001.533 9.003.166 5.125.480 4.127.278
Genel Yönetim Giderleri
-2.048.062 -1.454.677 -796.232 -551.101
Pazarlama Giderleri
-7.771.810 -5.055.945 -2.916.239 -2.088.466
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-294.836 -229.324 -113.079 -84.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.647.993 1.793.135 296.991 786.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.524.417 -696.976 -331.811 -315.269
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.010.401 3.359.379 1.265.110 1.874.117
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 5.130 228.855 1.707 611
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -3.031 -50.669 -266 -49.218
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -11.890 46.690 1.513 22.032
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.000.610 3.584.255 1.268.064 1.847.542
Finansman Gelirleri
24 3.407.323 2.707.888 851.615 1.222.428
Finansman Giderleri
25 -4.759.700 -4.172.970 -1.349.240 -1.784.935
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.648.233 2.119.173 770.439 1.285.035
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-290.068 -409.958 -53.621 -243.828
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
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COSMO 11,68 60.444 % 9,98  
HLGYO 2,80 6.033.037 % 6,87  
ANGEN 25,88 7.276.162 % 4,61  
QNBFL 66,45 21.729 % 3,59  
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Frank 10,3903 10,4529 % 0,72  
Riyal 2,5438 2,5565 % 0,62  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 9,35  
Altın Gr. 552 552 6,89  
Cumhuriyet 3.570 3.624 70,00  
Tam 3.551 3.640 69,48  
Yarım 1.716 1.761 33,61  
Çeyrek 861 880 16,80  
Gümüş.Ons 24,28 24,30 0,13  
Gümüş Gr. 7,47 7,48 0,09  
B. Petrol 83,97 83,97 -0,64  
Seans Raporu 09:55
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