***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 45.665.908 27.537.812 18.147.680 11.938.155Satışların Maliyeti-31.664.375 -18.534.646 -13.022.200 -7.810.877TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4 14.001.533 9.003.166 5.125.480 4.127.278BRÜT KAR (ZARAR)14.001.533 9.003.166 5.125.480 4.127.278Genel Yönetim Giderleri-2.048.062 -1.454.677 -796.232 -551.101Pazarlama Giderleri-7.771.810 -5.055.945 -2.916.239 -2.088.466Araştırma ve Geliştirme Giderleri-294.836 -229.324 -113.079 -84.407Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.647.993 1.793.135 296.991 786.082Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.524.417 -696.976 -331.811 -315.269ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.010.401 3.359.379 1.265.110 1.874.117Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 5.130 228.855 1.707 611Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -3.031 -50.669 -266 -49.218Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 -11.890 46.690 1.513 22.032FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.000.610 3.584.255 1.268.064 1.847.542Finansman Gelirleri24 3.407.323 2.707.888 851.615 1.222.428Finansman Giderleri25 -4.759.700 -4.172.970 -1.349.240 -1.784.935SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.648.233 2.119.173 770.439 1.285.035Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-290.068 -409.958 -53.621 -243.828Dönem Vergi (Gideri) Geliri