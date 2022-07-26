***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 60.469.028 27.518.228 32.304.633 14.534.414Satışların Maliyeti-42.213.995 -18.642.175 -22.736.217 -10.141.203TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.255.033 8.876.053 9.568.416 4.393.211BRÜT KAR (ZARAR)18.255.033 8.876.053 9.568.416 4.393.211Genel Yönetim Giderleri-2.864.597 -1.251.830 -1.552.445 -681.005Pazarlama Giderleri-11.214.820 -4.855.571 -6.285.679 -2.569.861Araştırma ve Geliştirme Giderleri-325.633 -181.757 -171.056 -94.285Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 3.677.507 1.351.002 1.776.289 460.985Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.885.583 -1.192.606 -1.415.510 -441.878ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.641.907 2.745.291 1.920.015 1.067.167Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 40.761 3.423 36.060 1.150Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -23.255 -2.765 -2.069 -169Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -22.169 -13.403 -13.421 -17.946FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.637.244 2.732.546 1.940.585 1.050.202Finansman Gelirleri23 4.000.291 2.555.708 2.026.927 779.523Finansman Giderleri24 -6.882.181 -3.410.460 -3.663.606 -1.246.187SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.755.354 1.877.794 303.906 583.538Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-190.943 -236.447 36.143 -42.383Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -547.927 -372.764 -195.339 -152.109Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 356.984 136.317 231.482 109.726SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.564.411 1.641.347 340.049 541.155DÖNEM KARI (ZARARI)1.564.411 1.641.347 340.049 541.155Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar140.237 17.986 81.460 10.529Ana Ortaklık Payları26 1.424.174 1.623.361 258.589 530.626Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 2,29700000 2,40200000 0,42300000 0,78500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.251.702 -2.325.702Dönem Karı (Zararı)1.564.411 1.641.347Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.658.033 2.920.623Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.492.473 725.727Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler30 55.420 46.223Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30 2.090.438 1.077.169Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler22 -156 -117Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.530.778 606.952Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -157.994 -146.091Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 1.688.772 753.043Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-57.794 -32.440Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.268.955 -8.969Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler76.920 245.252Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23, 24 76.920 245.252Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 22.169 13.403Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 190.943 236.447Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 11.443 -541Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-23.556 11.517İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.077.168 -6.786.228Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.403.605 -4.801.992Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.527.299 -5.258.009Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.384.945 -42.642Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.633.551 3.442.163Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)307.466 -21.272Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler276.679 16.406Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)4.171 21.471İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.814 -142.353Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.854.724 -2.224.258Vergi İadeleri (Ödemeleri)-396.978 -101.444YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.790.926 -4.261.489Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -361.486Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -2.986.099İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları11 -26.725 -38.220Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -10.216 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri179.947 22.017Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.989.463 -908.983Alınan Temettüler11,22 55.531 11.282FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.064.067 3.905.396İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları20 -1.782.468 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.495.065 9.000.296Kredilerden Nakit Girişleri6 9.745.065 3.877.960İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri6 1.750.000 5.122.336Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -4.307.041 -2.662.635Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -526.334 -246.907Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-185.490 -231.926Ödenen Temettüler-1.459.508 -1.513.222Ödenen Faiz-1.321.774 -587.789Alınan Faiz156.854 159.096Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.237 -11.517YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.978.561 -2.681.795Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.919.019 1.436.045NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.059.542 -1.245.750DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.011.915 11.988.227DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.952.373 10.742.477Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLAR.652ARA TOPLAM83.772.274 59.594.808TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR83.772.274 59.594.808DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 23.549 10.531Ticari Alacaklar44.302 45.865İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 44.302 45.865Türev Araçlar7 0 19.157Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 920.093 855.409Maddi Duran Varlıklar12 16.155.412 13.125.336Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.303.523 9.417.763Şerefiye3.520.194 2.844.448Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 8.783.329 6.573.315Peşin Ödenmiş Giderler16 138.196 186.057Ertelenmiş Vergi Varlığı25 2.512.726 1.823.680TOPLAM DURAN VARLIKLAR32.097.801 25.483.798TOPLAM VARLIKLAR115.870.075 85.078.606KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 16.671.519 10.584.261Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 13.691.996 2.459.839Ticari Borçlar30.217.425 19.669.031İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 3.622.605 1.592.704İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 26.594.820 18.076.327Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.246.515 775.090Diğer Borçlar1.522.287 1.245.608İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.522.287 1.245.608Türev Araçlar7 186.278 245.292Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 149.399 55.292Kısa Vadeli Karşılıklar3.717.103 2.087.963Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.717.103 2.087.963Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 4.965.719 3.379.248ARA TOPLAM72.368.241 40.501.624TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER72.368.241 40.501.624UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 13.879.259 19.535.399Uzun Vadeli Karşılıklar1.922.290 1.374.681Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.358.045 935.609Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 564.245 439.072Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 1.967.857 1.528.994Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler19 1.356.097 1.082.693TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.125.503 23.521.767TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER91.493.744 64.023.391ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22.317.830 19.383.483Ödenmiş Sermaye20 675.728 675.728Sermaye Düzeltme Farkları20 468.811 468.811Birleşme Denkleştirme Hesabı14.507 14.507Geri Alınmış Paylar (-)20 -2.997.734 -1.215.266Paylara İlişkin Primler (İskontolar)889 889Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.110.100 10.997.978Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-623.218 -383.505Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.900 6.900Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-637.431 -396.514Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.313 6.109Yabancı Para Çevrim Farkları16.733.318 11.381.483Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.255.612 -1.820.690Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.255.612 -1.820.690Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)23.173 15.080Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.278.785 -1.835.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 3.700.091 1.771.002Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.176.876 5.425.850Net Dönem Karı veya Zararı1.424.174 3.064.674Kontrol Gücü Olmayan Paylar2.058.501 1.671.732TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.376.331 21.055.215TOPLAM KAYNAKLAR115.870.075 85.078.606Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZDönem Karı (Zararı)1.623.361 1.623.361 17.986 1.641.347Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.749 -1.662 1.492.058 -159.607 1.308.040 35.837 1.343.877Kar Payları-1.500.000 -1.500.000 -13.222 -1.513.222Dönem Sonu Bakiyeler675.728 468.811 14.507 0 889 0 -321.029 3.256 6.717.803 -1.128.732 0 555.736 -1.782.468 1.782.468 -1.782.468 -1.782.468 0 -1.782.468Dönem Sonu Bakiyeler675.728 468.811 14.507 -2.997.734 889 6.900 -637.431 7.313 16.733.318 -2.255.612 0 3.700.091 5.176.876 1.424.174 22.317.830 2.058.501 24.376.331Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.564.411 1.641.347 340.049 541.155DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-239.718 -24.411 -154.384 -16.839Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-311.437 -28.109 -202.225 -20.490Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-3.985 -250 -3.854 137Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.262 -1.751 1.281 -617Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler74.442 5.699 50.414 4.131Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi74.505 5.610 50.478 4.099Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-63 89 -64 32Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar5.238.399 1.368.288 2.461.739 495.367Yabancı Para Çevrim Farkları5.570.460 1.508.923 2.568.684 575.484Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.929 -1.640 -1.724 -3.975Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-567.966 -213.036 -242.706 -98.110Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar102.750 20.371 88.976 -9.183Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-111 1.399 88.361 -644Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)102.861 18.972 615 -8.539Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler119.226 53.670 48.509 31.151Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-5.725 410 -4.885 877Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi124.951 53.260 53.394 30.274DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.998.681 1.343.877 2.307.355 478.528TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.563.092 2.985.224 2.647.404 1.019.683Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar461.718 53.823 199.250 23.700Ana Ortaklık Payları6.101.374 2.931.401 2.448.154 995.983http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047889BIST