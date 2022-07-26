***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor
26.07.2022 18:37
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3 60.469.028 27.518.228 32.304.633 14.534.414
Satışların Maliyeti
-42.213.995 -18.642.175 -22.736.217 -10.141.203
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.255.033 8.876.053 9.568.416 4.393.211
BRÜT KAR (ZARAR)
18.255.033 8.876.053 9.568.416 4.393.211
Genel Yönetim Giderleri
-2.864.597 -1.251.830 -1.552.445 -681.005
Pazarlama Giderleri
-11.214.820 -4.855.571 -6.285.679 -2.569.861
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-325.633 -181.757 -171.056 -94.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.677.507 1.351.002 1.776.289 460.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.885.583 -1.192.606 -1.415.510 -441.878
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.641.907 2.745.291 1.920.015 1.067.167
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 40.761 3.423 36.060 1.150
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -23.255 -2.765 -2.069 -169
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -22.169 -13.403 -13.421 -17.946
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.637.244 2.732.546 1.940.585 1.050.202
Finansman Gelirleri
23 4.000.291 2.555.708 2.026.927 779.523
Finansman Giderleri
24 -6.882.181 -3.410.460 -3.663.606 -1.246.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.755.354 1.877.794 303.906 583.538
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-190.943 -236.447 36.143 -42.383
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -547.927 -372.764 -195.339 -152.109
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 356.984 136.317 231.482 109.726
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.564.411 1.641.347 340.049 541.155
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.564.411 1.641.347 340.049 541.155
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
140.237 17.986 81.460 10.529
Ana Ortaklık Payları
26 1.424.174 1.623.361 258.589 530.626
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 2,29700000 2,40200000 0,42300000 0,78500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.251.702 -2.325.702
Dönem Karı (Zararı)
1.564.411 1.641.347
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.658.033 2.920.623
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.492.473 725.727
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30 55.420 46.223
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 2.090.438 1.077.169
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
22 -156 -117
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.530.778 606.952
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -157.994 -146.091
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 1.688.772 753.043
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-57.794 -32.440
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.268.955 -8.969
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
76.920 245.252
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23, 24 76.920 245.252
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 22.169 13.403
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 190.943 236.447
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 11.443 -541
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-23.556 11.517
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.077.168 -6.786.228
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.403.605 -4.801.992
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.527.299 -5.258.009
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.384.945 -42.642
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.633.551 3.442.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
307.466 -21.272
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
276.679 16.406
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
4.171 21.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.814 -142.353
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.854.724 -2.224.258
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-396.978 -101.444
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.790.926 -4.261.489
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -361.486
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -2.986.099
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -26.725 -38.220
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -10.216 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
179.947 22.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.989.463 -908.983
Alınan Temettüler
11,22 55.531 11.282
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.064.067 3.905.396
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
20 -1.782.468 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.495.065 9.000.296
Kredilerden Nakit Girişleri
6 9.745.065 3.877.960
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 1.750.000 5.122.336
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -4.307.041 -2.662.635
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -526.334 -246.907
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-185.490 -231.926
Ödenen Temettüler
-1.459.508 -1.513.222
Ödenen Faiz
-1.321.774 -587.789
Alınan Faiz
156.854 159.096
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.237 -11.517
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.978.561 -2.681.795
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.919.019 1.436.045
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.059.542 -1.245.750
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.011.915 11.988.227
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.952.373 10.742.477
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR.652
ARA TOPLAM
83.772.274 59.594.808
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.772.274 59.594.808
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 23.549 10.531
Ticari Alacaklar
44.302 45.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 44.302 45.865
Türev Araçlar
7 0 19.157
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 920.093 855.409
Maddi Duran Varlıklar
12 16.155.412 13.125.336
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.303.523 9.417.763
Şerefiye
3.520.194 2.844.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.783.329 6.573.315
Peşin Ödenmiş Giderler
16 138.196 186.057
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.512.726 1.823.680
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.097.801 25.483.798
TOPLAM VARLIKLAR
115.870.075 85.078.606
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 16.671.519 10.584.261
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 13.691.996 2.459.839
Ticari Borçlar
30.217.425 19.669.031
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 3.622.605 1.592.704
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 26.594.820 18.076.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.246.515 775.090
Diğer Borçlar
1.522.287 1.245.608
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.522.287 1.245.608
Türev Araçlar
7 186.278 245.292
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 149.399 55.292
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.717.103 2.087.963
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.717.103 2.087.963
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 4.965.719 3.379.248
ARA TOPLAM
72.368.241 40.501.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.368.241 40.501.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 13.879.259 19.535.399
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.922.290 1.374.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.358.045 935.609
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 564.245 439.072
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 1.967.857 1.528.994
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 1.356.097 1.082.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.125.503 23.521.767
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
91.493.744 64.023.391
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.317.830 19.383.483
Ödenmiş Sermaye
20 675.728 675.728
Sermaye Düzeltme Farkları
20 468.811 468.811
Birleşme Denkleştirme Hesabı
14.507 14.507
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -2.997.734 -1.215.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
889 889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.110.100 10.997.978
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-623.218 -383.505
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.900 6.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-637.431 -396.514
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.313 6.109
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.733.318 11.381.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.255.612 -1.820.690
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.255.612 -1.820.690
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
23.173 15.080
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.278.785 -1.835.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 3.700.091 1.771.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.176.876 5.425.850
Net Dönem Karı veya Zararı
1.424.174 3.064.674
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.058.501 1.671.732
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.376.331 21.055.215
TOPLAM KAYNAKLAR
115.870.075 85.078.606
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Z
Dönem Karı (Zararı)
1.623.361 1.623.361 17.986 1.641.347
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.749 -1.662 1.492.058 -159.607 1.308.040 35.837 1.343.877
Kar Payları
-1.500.000 -1.500.000 -13.222 -1.513.222
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 889 0 -321.029 3.256 6.717.803 -1.128.732 0 555.736 -1.782.468 1.782.468 -1.782.468 -1.782.468 0 -1.782.468
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 -2.997.734 889 6.900 -637.431 7.313 16.733.318 -2.255.612 0 3.700.091 5.176.876 1.424.174 22.317.830 2.058.501 24.376.331
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.564.411 1.641.347 340.049 541.155
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-239.718 -24.411 -154.384 -16.839
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-311.437 -28.109 -202.225 -20.490
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-3.985 -250 -3.854 137
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.262 -1.751 1.281 -617
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
74.442 5.699 50.414 4.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
74.505 5.610 50.478 4.099
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-63 89 -64 32
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.238.399 1.368.288 2.461.739 495.367
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.570.460 1.508.923 2.568.684 575.484
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.929 -1.640 -1.724 -3.975
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-567.966 -213.036 -242.706 -98.110
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
102.750 20.371 88.976 -9.183
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-111 1.399 88.361 -644
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
102.861 18.972 615 -8.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
119.226 53.670 48.509 31.151
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-5.725 410 -4.885 877
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
124.951 53.260 53.394 30.274
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.998.681 1.343.877 2.307.355 478.528
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.563.092 2.985.224 2.647.404 1.019.683
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
461.718 53.823 199.250 23.700
Ana Ortaklık Payları
6.101.374 2.931.401 2.448.154 995.983
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047889
BIST