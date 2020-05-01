***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim
01.05.2020 16:38
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimiz 2020 yılı 1. Çeyrek Finansal Sonuçları 07.05.2020 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2020 31/03/2020 07/05/2020
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842105
BIST
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:057,0319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0438
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0409
En Düşük
6,9826
18:057,7213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0744
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7325
En Düşük
7,6365
18:05380,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,06
|Açılış
|: 380,21
|
|Önceki Kapanış
|: 379,16
|
381,31
En Düşük
375,48
BIST En Aktif Hisseler
|ZOREN
|1,26
|64.580.252
|% 0,00
|
|SARKY
|5,53
|11.604.734
|% 0,00
|
|SMART
|10,06
|136.517.120
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,25
|119.995.651
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,21
|108.365.706
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,26
|64.580.252
|% 0,00
|
|SARKY
|5,53
|11.604.734
|% 0,00
|
|SMART
|10,06
|136.517.120
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,25
|119.995.651
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|343.150.272
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,00
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% 0,00
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7748
|8,8188
|% 0,00
|
|Frank
|7,2777
|7,3215
|% 0,98
|
|Riyal
|1,8660
|1,8754
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.680
|-7,54
|
|Altın Gr.
|379
|380
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.492
|5,00
|
|Tam
|2.495
|2.553
|5,10
|
|Yarım
|1.215
|1.248
|2,50
|
|Çeyrek
|610
|624
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,90
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|26,95
|26,95
|0,47
|