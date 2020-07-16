***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimiz 2020 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 23.07.2020 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek01/01/2020 30/06/2020 23/07/20203. ÇeyrekYıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860156BIST