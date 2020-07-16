***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim
16.07.2020 19:03
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimiz 2020 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 23.07.2020 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2020 30/06/2020 23/07/2020
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860156
BIST
18:05118.808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.066,43
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
18:056,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
18:057,8112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0151
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8049
18:05396,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,85
|Açılış
|: 396,16
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
395,97
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|898.263
|% 10,00
|
|ASUZU
|17,82
|126.931.709
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.939.851
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.810.258
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.581.205
|% 9,99
|
|RTALB
|34,00
|85.367.943
|% -8,90
|
|BMELK
|5,50
|114.891
|% -8,79
|
|EKIZ
|8,55
|1.858.688
|% -7,57
|
|HALKS
|3,31
|323.238
|% -7,54
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|ASELS
|33,16
|1.197.544.465
|% 3,37
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% -2,56
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|THYAO
|11,95
|1.020.954.860
|% 1,27
|
|GARAN
|7,98
|1.013.794.100
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% -2,56
|
|ODAS
|2,88
|966.212.280
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,82
|464.836.845
|% 1,11
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|TRKCM
|4,57
|901.050.695
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5825
|8,6256
|% -0,25
|
|Frank
|7,2311
|7,2747
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-13,93
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|2.576
|2.600
|-17,70
|
|Tam
|2.654
|2.667
|-18,10
|
|Yarım
|1.288
|1.305
|-8,80
|
|Çeyrek
|646
|653
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|-0,49
|