***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim
19.01.2021 12:51
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Şirketimiz 2020 yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçları 25.01.2021 Pazartesi günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
01/01/2020 31/12/2020 25/01/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903234
BIST
15:471.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 16,24
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.577
En Düşük
1.561
15:477,4461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0270
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
15:479,0334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
15:47439,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,07
|Açılış
|: 439,85
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,78
BIST En Aktif Hisseler15:45
|PSDTC
|41,14
|21.018.587
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.018.587
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.018.587
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.018.587
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,68
|4.631.052
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,10
|2.463.886.368
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,50
|1.510.015.266
|% 0,00
|
|THYAO
|13,49
|1.458.510.576
|% 1,97
|
|KRDMD
|7,21
|1.305.500.623
|% -0,83
|
|DOHOL
|3,77
|1.270.076.707
|% 5,01
|
|EKGYO
|2,50
|1.510.015.266
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|1.270.076.707
|% 5,01
|
|SISE
|8,10
|2.463.886.368
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,21
|1.305.500.623
|% -0,83
|
|PETKM
|5,18
|694.449.394
|% 0,78
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4415
|7,4459
|% -0,36
|
|Euro
|9,0268
|9,0334
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,1013
|10,1520
|% -0,30
|
|Frank
|8,3477
|8,3980
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9786
|1,9885
|% -0,46
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|1,07
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.908
|2.983
|-15,98
|
|Yarım
|1.405
|1.443
|-7,73
|
|Çeyrek
|705
|722
|-3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|0,56
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:01DOHOL
Yüzde 5.01 oranında artışla 3.77 lira fiyatla işlem gören hissede 344, 651, 545 adet işlem
-
16:00XU100
Endeks 1, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 24, 463.00 milyon TL de
-
16:00ALKA
Yüzde 9.38 oranında artışla 16.67 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 128, 051 adet işlem
-
15:59KONTR
Yüzde 4.52 oranında artışla 35.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 168, 029 adet işlem
-
15:57TUCLK
Yüzde 4.33 oranında artışla 8.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 349, 454 adet işlem