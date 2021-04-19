***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim
19.04.2021 14:11
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimiz 2021 yılı 1. Çeyrek Finansal Sonuçları 26.04.2021 Pazartesi günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2021 31/03/2021 26/04/2021
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929101
BIST
14:361.393
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -14,92
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.389
14:368,0825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
14:369,7357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0632
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
14:36463,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,71
|Açılış
|: 463,24
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler14:36
|FENER
|31,90
|23.704.635
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|58.640.798
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.566.416
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|71.610.416
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|16.708.618
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.370.789
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|SONME
|35,74
|2.269.719
|% -9,97
|
|EREGL
|18,44
|1.135.060.190
|% 0,55
|
|PETKM
|6,59
|894.260.322
|% 4,11
|
|GARAN
|7,11
|796.934.008
|% -2,34
|
|QUAGR
|27,56
|677.266.184
|% -5,36
|
|KRDMD
|7,28
|459.434.706
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,88
|268.869.213
|% -0,53
|
|PETKM
|6,59
|894.260.322
|% 4,11
|
|GARAN
|7,11
|796.934.008
|% -2,34
|
|YKBNK
|2,12
|182.049.640
|% -1,85
|
|PEKGY
|1,62
|139.370.789
|% -10,00
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0800
|8,0825
|% 0,31
|
|Euro
|9,7289
|9,7357
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,2094
|11,2656
|% 0,78
|
|Frank
|8,8087
|8,8618
|% 0,98
|
|Riyal
|2,1483
|2,1590
|% 0,29
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|7,18
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,40
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|7,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|8,43
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|4,07
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,04
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,79
|0,06
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-0,15
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:51CMENT
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 30.16 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 083 adet işlem
-
14:50IZMDC
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 390, 553 adet işlem
-
14:49ITTFH
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 001, 831 adet işlem
-
14:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 34 kaybederek (% -0.85 ) 1, 448
-
14:48XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 10, 356.00 milyon TL de