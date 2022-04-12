***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim
12.04.2022 21:14
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimiz 2022 yılı 1. Çeyrek Finansal Sonuçları 22 Nisan 2022 Cuma günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 22/04/2022
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019860
BIST
18:052.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,65
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.475
En Düşük
2.422
18:0514,6149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0163
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6149
En Düşük
14,5551
18:0515,8426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0322
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,8473
En Düşük
15,7869
18:05921,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,44
|Açılış
|: 921,67
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
923,78
En Düşük
920,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,66
|3.000.900
|% 10,00
|
|CLEBI
|257,60
|80.541.352
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.547.187
|% 9,97
|
|KONKA
|19,87
|344.160.645
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,32
|397.491.761
|% 9,91
|
|OYLUM
|2,33
|2.594.929
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|101.911.367
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|17.520.825
|% -10,00
|
|CASA
|124,40
|1.509.926
|% -9,86
|
|IHAAS
|13,74
|45.423.409
|% -9,37
|
|THYAO
|37,24
|5.849.963.772
|% 2,99
|
|GARAN
|13,73
|4.811.530.060
|% -1,08
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 3,19
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% -0,44
|
|SISE
|17,27
|2.832.619.402
|% 1,23
|
|ODAS
|2,27
|1.707.686.319
|% 4,13
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 3,19
|
|EKGYO
|2,72
|1.428.093.783
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,93
|1.889.647.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5675
|14,6149
|% 0,11
|
|Euro
|15,7885
|15,8426
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,9194
|19,0143
|% 0,09
|
|Frank
|15,5881
|15,6820
|% 0,11
|
|Riyal
|3,8802
|3,8996
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|-0,37
|
|Altın Gr.
|922
|922
|0,31
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,41
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,92
|0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde 5.37 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 098, 533 adet işlem
-
17:58GLRYH
Yüzde 4.71 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 926, 983 adet işlem
-
17:57MIPAZ
Yüzde 4.30 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 292, 504 adet işlem
-
17:56TRILC
Yüzde 5.29 oranında artışla 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 243, 469 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 55, 605.00 milyon TL de