***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim
12.01.2023 18:46
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 25 Ocak 2023 günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, bugünden itibaren "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 25/01/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101423
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,3179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1277
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:591.142,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,50
|Açılış
|: 1.142,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.593
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.444
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.749
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.583.974
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.741.797.532
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.634.150
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7786
|18,7811
|% 0,04
|
|Euro
|20,3062
|20,3178
|% 0,63
|
|Sterlin
|22,8091
|22,9235
|% 0,33
|
|Frank
|20,1309
|20,2522
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|15,01
|
|Altın Gr.
|1.142
|1.142
|9,52
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.714
|7.779
|46,00
|
|Yarım
|3.756
|3.806
|23,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.903
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,20
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|1,52
|