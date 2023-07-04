***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim
04.07.2023 18:53
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim )
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İlgili Fonlar []
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2023 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçlarının 21 Temmuz 2023 günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır.
Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki 10 gün boyunca "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2023 30/06/2023 21/07/2023
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165501
BIST
'
18:056.004
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -11,39
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.077
18:0526,0524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1578
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
18:0528,3364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0271
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
18:051.608,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,12
|Açılış
|: 1.608,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKGYO
|3,07
|3.194.483
|% 93,08
|
|SEKFK
|12,87
|122.025.474
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|9.140.146
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|29.646.156
|% 10,00
|
|VKFYO
|34,54
|37.442.099
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,60
|4.356.169
|% -7,33
|
|GRNYO
|6,64
|240.154.762
|% -6,61
|
|IZINV
|26,00
|32.604.993
|% -6,27
|
|ESCOM
|28,26
|73.933.807
|% -5,48
|
|GARFA
|38,96
|54.441.356
|% -4,98
|
|THYAO
|208,10
|8.428.285.321
|% -1,14
|
|YKBNK
|13,41
|6.111.167.545
|% 1,51
|
|KOZAL
|27,08
|5.473.395.104
|% -0,15
|
|ASELS
|59,55
|4.824.341.073
|% 4,02
|
|ASTOR
|68,40
|4.753.754.695
|% -0,29
|
|YKBNK
|13,41
|6.111.167.545
|% 1,51
|
|SKBNK
|2,84
|1.244.732.759
|% 5,97
|
|ISCTR
|14,39
|4.672.176.578
|% 0,98
|
|EKGYO
|7,78
|2.481.760.767
|% 1,17
|
|TSKB
|4,92
|1.326.145.013
|% 7,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9571
|26,0524
|% 0,61
|
|Euro
|28,2920
|28,3364
|% 0,10
|
|Sterlin
|32,9664
|33,1317
|% 0,54
|
|Frank
|28,8861
|29,0601
|% 0,31
|
|Riyal
|6,9109
|6,9456
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|2,64
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|7,91
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.920
|42,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.181
|5.328
|18,00
|
|Çeyrek
|2.599
|2.664
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,21
|19,24
|0,14
|
|B. Petrol
|76,05
|76,05
|1,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 01 artarak (% 0.03 ) 6, 685
-
17:59XU100
Endeks 6, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 102, 661.00 milyon TL de
-
17:59PENGD
Yüzde 4.54 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 093, 724 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 56.65 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 182 adet işlem
-
17:57ISMEN
Yüzde 7.07 oranında artışla 71.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 683, 918 adet işlem