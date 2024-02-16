***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim
16.02.2024 18:27
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim )
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İlgili Fonlar []
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 1 Mart 2024 günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, bugünden itibaren "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2023 31/12/2023 01/03/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250162
BIST
'
18:059.250
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 8,21
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
18:0530,8423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1170
|Açılış
|: 30,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8424
En Düşük
30,2546
18:0533,2392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0212
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
18:051.997,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 17,23
|Açılış
|: 1.997,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.997,40
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSUE
|14,33
|48.879.233
|% 109,50
|
|TKNSA
|44,00
|714.255.783
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,20
|197.174.223
|% 10,00
|
|ISATR
|1.296.865,00
|1.296.865
|% 10,00
|
|PKENT
|319,25
|403.204.984
|% 9,99
|
|FONET
|15,49
|595.951.914
|% -9,99
|
|KUVVA
|51,55
|8.421.867
|% -9,96
|
|ISBTR
|560.000,00
|5.095.000
|% -9,09
|
|EYGYO
|11,21
|195.556.980
|% -8,11
|
|KLGYO
|5,05
|421.782.602
|% -8,01
|
|EREGL
|49,12
|16.364.326.460
|% 4,33
|
|SASA
|44,44
|8.555.150.801
|% 0,63
|
|THYAO
|282,50
|8.425.054.813
|% -0,53
|
|KRDMD
|29,36
|6.997.293.702
|% -0,94
|
|ISCTR
|27,84
|6.398.261.156
|% 0,51
|
|ZOREN
|5,81
|4.915.699.675
|% 9,83
|
|EREGL
|49,12
|16.364.326.460
|% 4,33
|
|EKGYO
|10,58
|2.940.713.888
|% 1,44
|
|KRDMD
|29,36
|6.997.293.702
|% -0,94
|
|ISCTR
|27,84
|6.398.261.156
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8333
|30,8423
|% 0,38
|
|Euro
|33,2272
|33,2392
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,7422
|38,9365
|% 0,41
|
|Frank
|34,8658
|35,0758
|% 0,26
|
|Riyal
|8,1977
|8,2388
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,44
|23,46
|% 0,66
|
|Platin
|907,30
|908,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,74
|954,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,32
|83,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.014,61
|2.014,95
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59LRSHO
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 034, 015 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 42.68 lira fiyatla işlem gören hissede 461, 379 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 4.08 oranında artışla 132.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 814 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde 9.65 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 289, 982 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 137, 129.00 milyon TL de