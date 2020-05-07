***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar7 Şubat 2020 tarihinde yaptığımız Geleceğe Dönük Değerlendirmelere ilişkin açıklamada, olağan piyasa koşulları altında hazırlanan 2020 yılı beklentilerimiz yatırımcı sunumunun 23. sayfasında kamu ile paylaşılmıştı.Bugün kamuya açıklanan finansal tablo dipnotlarımızda da belirtildiği üzere, Koronavirüs kaynaklı olarak gerek Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörde gerekse genel ekonomik aktivitede yaşanan gelişmeler/yavaşlama paralelinde Şirket'in faaliyet gösterdiği ülkelerde tedarik, üretim ve satış süreçlerinde aksamalar yaşanabilmektedir. Koronavirüs etkisinin gerek dünyada gerekse Türkiye'de ne kadar süre ile devam edeceği, ne kadar yayılabileceği henüz net olarak tahmin edilememekte olup etkilerin şiddeti ve süresi netleştikçe orta ve uzun vade için daha belirgin ve sağlıklı bir değerlendirme yapma imkanı söz konusu olabilecektir.Bu sebeple, Şirketimizin 7 Şubat 2020 tarihinde kamuya açıkladığı 2020 yılı beklentileri geçerliliğini yitirmiş olup, içinde bulunduğumuz dönemin belirsizliği nedeniyle bu aşamada herhangi bir öngörü paylaşılamamaktadır.Bugün açıklanan 2020 yılı 1. çeyrek mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden de ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843449BIST