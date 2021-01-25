***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
25.01.2021 18:43
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün açıklanan 2020 yılı mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2021 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır.
İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden de ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904271
BIST
18:051.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
18:057,4105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4277
En Düşük
7,3635
18:058,9980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0248
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
18:05441,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,43
|Açılış
|: 441,41
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|48,40
|3.644.423
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|1.450.547
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|7.012.871
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|3.080.101
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|1.220.589
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.421.889
|% -10,00
|
|MERIT
|162,00
|4.012.858
|% -9,95
|
|OZRDN
|11,59
|12.495.182
|% -9,95
|
|EMNIS
|37,56
|2.475.347
|% -9,80
|
|KERVN
|1,24
|7.749.291
|% -9,49
|
|KOZAL
|121,40
|2.535.876.041
|% 6,12
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|KRDMD
|6,99
|1.547.098.439
|% 1,01
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|GARAN
|9,54
|1.286.212.929
|% -2,25
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|TSKB
|1,96
|831.511.581
|% -3,45
|
|IHLGM
|1,57
|514.094.403
|% 6,08
|
|EKGYO
|2,47
|796.205.917
|% -0,80
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4018
|7,4105
|% 0,00
|
|Euro
|8,9862
|8,9980
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,0869
|10,1375
|% -0,21
|
|Frank
|8,2995
|8,3495
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9673
|1,9771
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|2,57
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.33 ) 1, 356
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, ESEN, BSOKE, VERUS, YAPRK, ISYAT, LUKSK, INVEO, ALKA, SEKUR
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17:59
BAGFS, DERIM, ADEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MTRYO, MERIT, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında