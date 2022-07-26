***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
26.07.2022 18:40
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün açıklanan 2022 yılı 2. çeyrek mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2022 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikglobal.com adresinden de ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047892
BIST
18:052.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,37
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
18:0517,8511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0790
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
18:0518,1194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0818
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
18:05986,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,17
|Açılış
|: 986,23
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|64,90
|24.794.576
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|17.313.869
|% 10,00
|
|BMSCH
|13,10
|78.850.327
|% 9,99
|
|EMNIS
|33,02
|1.298.974
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|65.520.281
|% 9,98
|
|KLRHO
|16,11
|175.581.077
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.759.310
|% -9,99
|
|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% -7,21
|
|CEOEM
|10,07
|16.197.607
|% -5,00
|
|RTALB
|9,70
|158.645.131
|% -5,00
|
|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% -1,09
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|EREGL
|27,58
|1.278.449.120
|% -3,02
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% -3,58
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 2,88
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% -1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8494
|17,8526
|% 0,45
|
|Euro
|18,0720
|18,1131
|% -0,48
|
|Sterlin
|21,4134
|21,5208
|% 0,27
|
|Frank
|18,4782
|18,5895
|% 0,66
|
|Riyal
|4,7387
|4,7625
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-2,43
|
|Altın Gr.
|986
|986
|3,15
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.638
|6.711
|-5,00
|
|Yarım
|3.234
|3.281
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,15
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,94
|